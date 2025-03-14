首週政策宣講會鎖定台中、桃園 民進黨：百工百業發聲挺台灣

民進黨規劃於15日啓動一連8場的「人民是頭家」政策宣講會，其中第一場將在台中舉行。（民進黨提供）

2025/03/14 11:15

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨規劃於15日啓動一連8場的「人民是頭家」政策宣講會，向人民頭家提出報告。黨發言人韓瑩表示，目前規劃本週六、日分別先從台中及桃園登場，並邀請行政院長及內閣團隊成員、立委，以及各行各業的意見領袖代表，直接向人民闡述此次宣講會的「國家要安全，台灣要向前」主軸目標，匯聚更強大的民主力量，引領國家向前。

韓瑩說明，首發場將從台中出發，除了黨秘書長林右昌外，也邀請行政團隊由行政院長卓榮泰領軍，率副院長鄭麗君、交通部長陳世凱出席，而立法院則由黨團幹事長吳思瑤及在地在台中立委蔡其昌、何欣純擔任講者；桃園場部分，由卓院長、行政院秘書長龔明鑫、內政部長劉世芳出席，並與服務桃園的4位不分區立委王義川、林月琴、郭昱晴及張雅琳共同擔任講者。

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韓瑩說，助講者除了黨公職、行政團隊成員外，還有百工百業代表；其中，台中場有來自在地的牙醫師嚴雯馨，平時專業投身在治療患者、教學及衛教宣導，更是「女力護國」發言人；而桃園場，則是由在地的歷史作家、曾任高中教師的李文成助講，他也是podcast節目《一歷百憂解》主持人。

韓瑩表示，嚴雯馨、李文成兩位助講者，皆是長期關注公共議題、針砭時政，對近一年來藍白在國會造成的亂象感到憤怒，為國家面對嚴峻挑戰感到憂心，決定挺身助講，發揮公民影響力。

此外，韓瑩也提及，此次政策宣講會的主視覺以漫畫風格形式呈現，並以「人民是頭家、向人民報告」為理念核心發想，將政府的具體想法與作為確切傳達給人民，同時，設計採用對話框的形式，展現出政府就站在人民面前，與人民直接對話、溝通。

民進黨規劃於15日啓動一連8場的「人民是頭家」政策宣講會，其中第二場將在桃園舉行。（民進黨提供）

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