中國「反分裂國家法」20週年座談 習近平未現身

中國「反分裂國家法」今滿20週年，中共總書記習近平未出席。圖為趙樂際（左）出席中國全國人大3次會議第2次全體會議，與國家主席習近平（右）比鄰而坐。（歐新社檔案照）

2025/03/14 11:13

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國「反分裂國家法」今滿20週年，總統賴清德昨已召開國安高層會議，針對台灣當前面對的5大國安及統戰威脅，提出17項因應策略。而外界關注中共總書記習近平是否出席今天的座談會對台談話，結果僅中國全國人大常委會委員長趙樂際、中共中央外事辦主任王毅等人出席。

「反分裂國家法」今天屆滿20週年，中國國台辦在12日的記者會上，未證實中方是否會舉辦相關活動，但下午發布通知，將在北京人民大會堂舉辦「重要活動」，邀請媒體採訪，雖並未證實是否與「反分裂國家法20周年」有關，儘管不同中共領導人出席的意涵有別，外界也關注習近平是否出席。

請繼續往下閱讀...

今天的「反分裂國家法實施20週年座談會」，依序出席順序趙樂際，王毅與政協副主席兼中央統戰部長石泰峰、人大副委員李鴻忠，公安部長王小洪、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，國台辦主任宋濤、解放軍相關代表、台辦系統人員等出席。

值得一提的是，趙樂際11日因「呼吸道感染」缺席中國全國人大會議閉幕式，這是近20年來，中共最高層政治局常委首次缺席這類重要場合，路透認為「極不尋常」，引發是否「出事」的揣測。

不過，12日晚間7時的央視新聞聯播在第4則播報趙樂際出席活動的新聞，央視給予趙樂際多個鏡頭畫面，今天又現身出席「反分裂國家法實施20週年座談會」，形同打破傳言。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法