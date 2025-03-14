罷藍委二階連署開跑 吳靜怡：「倒垃圾」排除國家障礙

罷免立委王鴻薇昨晚啟動二階連署，排隊人潮一度排到一旁巷子。（資料照）

2025/03/14 09:43

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全台大罷免行動遍地開花，媒體人吳靜怡發文指出，昨日11個罷免團體正式進入第二階段連署，針對藍委王鴻薇、李彥秀的連署站人潮絡繹不絕，她直言大罷免不是政治行為，而是一股社會運動，第一波宣傳影片「倒垃圾」也說出了很多人的想法，也讓大家想到，排除國家障礙，舉手之勞一點也不難！

吳靜怡在臉書發文指出，藍鳥一再拿青鳥硬拗，激怒出更多的中間選民！她表示從整體大數據來看，「罷免」相關議題熱度從人物焦點已經轉化成搜尋罷免連署，其中台北最熱，接著新北、桃園、台中，一波未平一波又起。

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吳靜怡表示，國民黨三寶，元之、崐萁、盧媽媽的寶，一路成功的讓罷免暖身加溫加上王鴻薇的香蕉，變成第二階段開催的罷免行動浪潮，民眾開始走出去，罷一罷。

吳靜怡指出，昨日「刪一刪」11個團體正式進入第二階段連署，昨晚在罷免國民黨立委王鴻薇的連署站更出現人山人海的排隊人潮，同一時間點港湖除銹罷免國民黨立委李彥秀連署站也出現絡繹不絕人潮，「雙北有沒有機會成為雙颱下的共伴效應？從葉元之、徐巧芯、王鴻薇、李彥秀一路燒到羅智強、洪孟楷等，從7席變成11席，7-11歡迎光臨，第二階段全壘打！」

吳靜怡也提到，昨日基隆林沛祥也確認進二階，第一階段被提議罷免的泛藍立委35人全數過關，而罷綠委的則是都還沒成案，目前「35：0」。吳靜怡直言，大罷免不是政治行為，而是一股社會運動，第一波宣傳影片「倒垃圾」說出了很多人的想法，也讓大家想到，排除國家障礙，舉手之勞一點也不難！

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