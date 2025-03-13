查處「舔共」藝人 陸委會：在中國的台灣藝人才有拒絕對方的空間

陸委會發言人梁文傑說，台灣若有處罰的相關規定，在中國的台灣藝人才有拒絕對方的空間，「懲罰有時不一定是懲罰，而是一種支持」。（記者陳鈺馥攝）

2025/03/13 22:25

〔記者陳鈺馥／台北報導〕侯佩岑等數十名台灣藝人近日在微博轉發「台灣必歸」貼文，附和中國外長王毅「中國台灣省」說法。陸委會發言人梁文傑今天說，台灣若有處罰的相關規定，在中國的台灣藝人才有拒絕對方的空間，會朝這方面研究，「懲罰有時不一定是懲罰，而是一種支持」。

總統賴清德在國安高層會議記者會指出，應強化影藝從業人員在中國發展的輔導與管理；主管機關應提供影藝人員在中國發展之言行注意事項，並明確涉及危害國家尊嚴相關言行的查處範圍，以避免中國施壓影藝人員表態或作出危害國家尊嚴的言行。

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梁文傑在陸委會記者會說，進行查處主要原因是，這次事件的性質比較特殊，在中國外長王毅開完記者會後，立刻有許多台灣藝人轉發分享，「如果不是有人在背後串聯，不會有這樣的效果」。

梁文傑強調，我們認為這樣的串聯，已經符合兩岸條例中「與中共黨政軍的合作」的行為。這一次會特別重視，是因為類似事情已發生很多次，很多藝人在中國是「身不由己」，甚至有藝人反映，台灣方面若不做出處罰，也沒有相應的規定，對岸就會認為應該要做，不做的話就代表心態有問題。

梁文傑進一步說，「所以除非台灣這邊有處罰，在那邊的台灣藝人，才有拒絕的空間與理由。這是我們會走的方向，但具體的做法跟規定，還要跟相關部會一起研究」。

梁文傑提到，相信相關措施可以避免藝人面臨「不得不配合」的狀況，這是政府提供的支持，「有時候懲罰的規定並不一定是懲罰，而是一種支持」。

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