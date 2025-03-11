陳佩琪哭喊司法迫害 四叉貓批：告別式還硬要政治操作

四叉貓批評，利用柯爸告別式政治操作不可取。（記者甘孟霖攝）

2025/03/11 13:31

〔記者甘孟霖／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲父親柯承發昨日（10日）告別式，柯文哲念追思文控訴「司法羅織罪名」，其妻陳佩琪更在柯文哲上車前緊抱不放，還哭喊「司法迫害」。對此，網紅「四叉貓」今受訪表示，柯家不斷擁有特權，還拿柯爸的告別式來做政治操作，十分不可取。

今日罷免國民黨立委李彥秀團體「港湖除銹」罷免總部成立，四叉貓也獲邀到場，他受訪表示，前陣子李彥秀的相關議題，自己也有參一腳，因此罷免團體有邀請他，他也覺得這個總部號稱是全台第一個24小時連署站，認為一定要到場支持。

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對於昨日柯爸告別式，陳佩琪緊抱著柯文哲不放手，還哭喊司法迫害，四叉貓表示，陳佩琪上週發文說沒要特權，只想要一般人的權利，但這一週來可以看到，包括柯文哲會面狀況等，柯家其實不斷擁有特權；而陳佩琪硬要在媒體面前哭喊司法迫害，也讓他認為，一個好好的柯爸告別式，硬要做政治操作十分不可取。

媒體詢問，四叉貓昨有送花到柯爸靈堂，卻遭小草嗆，對此四叉貓表示，就是基於禮貌送花，但想不到他們家屬又出很多奇怪「支線副本」，包括總統賴清德送的花被移除，「小草罵我送花不敢去（靈堂），我想說基本禮貌有到就好，為什麼還要來罵我們」。

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