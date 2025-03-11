被爆為助理不滿找官員亂罵？羅廷瑋否認：沒開診何來看診？

國民黨立委羅廷瑋11日召開記者會。（記者羅沛德攝）

2025/03/11 12:06

〔記者劉宛琳／台北報導〕台大醫院婦產科醫師施景中日前爆料，有立委助理不滿帶小孩看診服務不周，該立委當天傍晚竟把國健署長、健保署長及醫院副院長叫到辦公室亂罵一通，民進黨台中市議員江肇國今點名當事立委就是國民黨立委羅廷瑋。對此，羅廷瑋今早開記者會反擊，反控台大醫院「沒有開診、何來看診」？他有什麼理由去罵人？且「署長沒來」，他要找什麼理由答覆有沒有被他罵？

羅廷瑋公布協調會公文指出，1月21日他召開協調會，就「台大兒醫辦理國健署7歲以下幼兒享有7次健檢服務爆發資訊虛假不實」進行討論。出席人員包括台大兒醫兒童科感染主任呂俊毅、衛福部國民健康署科長張瓊丹、婦幼健康組副組長蔡維誼，以及健保署醫務管理組專委林家輝。

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羅廷瑋表示，施景中還說「署長有到場」，但兩個署長很清楚根本沒有辦公室與會開協調會，故事內容非常離奇，指助理帶孩子看診，但簡單來說就是沒有開診、何來看診？施貼文內容跟他開的協調會，完全不一樣。

羅廷瑋表示，他這幾天在等明確的指名他「耍官威」，他才能直球對決，施的貼文並沒有指明是他。至於耍官威，沒有開診何來看診，而就這件事情，他要拿什麼理由去耍官威？

羅廷瑋表示，施景中寫的故事99%讓他完全不知道在說誰，他聯想像是自己都沒辦法想像。國健署希望他不要開這場記者會，最後會演變成一個沒有在現場的施景中醫師在臉書抹黑、胡亂造謠，說一些子虛烏有，完全沒有發生過的事情。

媒體詢問當天是否有如施景中所說，對現場人員以嚴厲口吻教訓？羅廷瑋強調，沒有開診、何來看診，他有什麼理由去罵人家和大小聲？回到源頭，這個造謠要先去釐清在講什麼，「他說我們的助理帶小孩去看診，但就沒有開診啊？要怎麼去看診，怎麼找助理看診醫護不週來當理由罵人？」而且大家去問署長是否有出席，但就沒有，他要找什麼理由去衍生署長有沒有被他罵？

羅廷瑋質疑，有人去抹黑他們監督政策的不足，是不是害怕被揭露該政策的問題？有任何證據請歡迎他來指證他，但不要造謠去沒有查證的動作，沒有開診何來看診，他有什麼理由去開罵、耍官威？

對於是否會對罷免造成影響，羅廷瑋表示，他在守護孩童，有的人忙著抹黑攻擊，國人、尤其是台中市長，他對他們的智慧非常有信心，他們會看清楚，誰在為了罷免在抹黑，「我們在做事，他們在造謠生事」。

媒體詢問為何被爆料第一時間不出來說明？當下施景中沒有點名，寫的內容已經是99%跟現實不符，說署長有來但署長沒來，說有看診感到服務不週，但事實沒開診如何看診？到底在講誰，連他都不知道，他要被確切點名才能把事實攤開。

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