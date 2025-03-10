藍營北市黨部有信心罷掉吳沛憶...還點名鍾沛君補選 周軒曝3訊號！

國民黨北市黨部主委自信能罷掉現任中正萬華立委吳沛憶，還說選區在大安文山的議員鍾沛君（見圖）屆時可以參加補選。（資料照）

2025/03/10 21:55

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮狂襲，目前遭藍營高喊以罷制罷的綠委一階連署尚無一人過關，有待補件審核，但藍營北市黨部主委黃呂錦茹對罷免中正萬華立委吳沛憶還是相當有信心，今天（10日）還稱之後罷免成功，現任北市議員鍾沛君可以去參加該選區立委補選。對此，政治工作者周軒分析黃呂錦茹這番話釋出的訊號，同時也怒批，藍營似乎看不起中正萬華的選民，「以為隨便派個人來選都可以，中正萬華不是拿來解決國民黨內就業問題的！」

周軒今晚在臉書發文，提到黃呂錦茹今天在媒體人王淺秋的廣播節目上聲稱，中正萬華罷免吳沛憶成功後，國民黨台北市議員鍾沛君可以去參加補選，「我覺得這是一個訊號。首先，鍾沛君根本就不是中正萬華的議員，她的選區是大安文山，國民黨台北市黨部主委居然就這樣直接公開宣布，她就是國民黨補選的人選，絲毫不把在地的議員放在眼裡，可見如果不是中正萬華的國民黨議員，黃呂主委都叫不動，不然就是當地議員根本覺得罷免吳沛憶是一場鬧劇，不會有人想要跟在地的現任立委翻臉的。」

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他接著說：「第二，鍾沛君不是只有當過模特兒跟主播，她的家世背景可是標準國民黨體系的正藍軍，這就不得不提到她的老爸鍾則良，馬英九的親信，當過台北市民政局長，也當過國民黨台北市黨部主委，可說是現任黃呂主委的前輩，這種輩分，難怪會有人主動幫鍾沛君找工作。第三，會幫鍾沛君找出路，其實也是因為當年國民黨大安立委初選，鍾沛君輸給羅智強，國民黨大概覺得羅智強在大安區很穩，鍾沛君是沒有機會的，才會想要讓她換區選選看。」

最後周軒表示，「不過中正萬華的選民，大概會覺得很不爽，國民黨大概是看中正萬華很沒有的樣子，隨便派個人來選都可以，中正萬華不是拿來解決國民黨內就業問題的！」

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