花蓮縣府香港團一人遭港拘捕 徐榛蔚：第一時間就有處理

花蓮縣長徐榛蔚今天下午出席縣府0403地震周年、緊急避難包發表活動，回應觀光團有團員遭香港拘捕的問題。 （記者王錦義攝）

2025/03/06 16:21

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣府上月18日由縣長徐榛蔚帶領觀光業者到香港參加觀光博覽會，立委傅崐萁也自費同行，近日傳出同團陳慧芝因涉25年前在港舊案，入境時遭扣押留置至今。縣長徐榛蔚今天證實有這件事，表示在機場就與陸委會一起協助，也幫忙找律師提供後續法律協助。

徐榛蔚今天下午出席縣府0403地震周年、緊急避難包發表活動，被媒體問到此事說，確實有這件事，陳女士入境時被扣留，在機場得知此事，縣府觀光處科長、陸委會人員都一起協助，也透過當地議員協助了解，到底是什麼原因使得陳女士被留置在香港海關。

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徐榛蔚表示，過程中陸委會人員也都有陪伴，後來輾轉得知是陳女士先前的案件，因還在偵訊，大家都在外面等待，一直留心陳女士的狀況，也向港方強烈要求，雖然陳女士因案被扣押，也有人權，有發聲權利，後續也協助在香港找律師，提供陳女士法律方面的協助，原本要找保人，但當地沒有任何人認識陳，只能被留置。

依據陳慧芝的臉書顯示，大部分都是旅遊、美食的相片，陳在2019年11月在中國山東旅遊，同年12月則在香港打卡。而《香港國安法》則是在2020年頒布實施，陸委會在官網上特別提醒國人前往香港時，須注意誤觸「港版國安法」地雷的行為，例如在網路或媒體上發表、轉載或支持台獨等相關言論。

新光兆豐農場主管陳慧芝在香港被捕後，家屬找上民眾黨籍縣議員傅國淵，透過黨籍立委林憶君尋求後續協助。傅國淵表示，2月20日接獲陳慧芝家屬陳情後，立即向林憶君服務處反映，聯繫陸委會官員協助救援，並幫忙陳慧芝在香港找律師。

陸委會香港急難處小組人員2月28日上午赴西九龍裁判法院聆聽，辯方提出擔保未獲法庭核准，辯方不服再提擔保，案押至3月7日上午9時30分進行提訊擔保覆核。傅國淵說，香港律師回應，陳慧芝暫時還是不希望申請保釋，但經解釋保釋有8天覆核權利，所以7日要再到法庭爭取權益。

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