新版財劃法提覆議 陳其邁沉痛呼籲：以蒼生為念

新版財劃法覆議案，陳其邁沉痛呼籲「以蒼生為念」。（記者洪臣宏攝）

2025/03/06 13:13

〔記者洪臣宏／高雄報導〕行政院今（6）日邀地方政府討論新版財劃法覆議案，高雄市長陳其邁受訪時表示，希望藉由覆議案冷靜考量，不要有太多政治考量，而「紅了眼、殺過頭」，他沉痛呼籲「以蒼生為念」。

行政院對去年通過的新版財劃法提出覆議，提出5覆議理由，並列出3案今天邀地方政府討論，恐將再掀立院朝野攻防。

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陳其邁表示，希望在野黨對於整個中央、地方財政相關的規劃，包括權責以及預算分配能夠一併考量，不要只有考慮到錢，事權的部分也要同步來做考量，不然就變成見樹不見林，淪為地方瓜分預算，他覺得對很多縣市非常不公平。

他說，尤其是高雄，不管是在碳負擔，或者是在整體的包括環境成本、人口結構等，這些因素都要納入考量，因此希望在野黨能夠多一點思考，藉由覆議案的時候能夠好好冷靜來做考量，不要有太多政治考量，紅了眼、殺過頭。

他認為，中央、地方也能夠審酌整個國家發展跟地方均衡，有更好的方案，有更多的機會，他還說，之前在立法院討論的時候，連他去都沒有機會講話，國民黨的人也沒有來問問說，南部幾個縣市到底在發展上或者是在預算的負擔上有什麼困難？

陳其邁表示，政治攻防的思考，他覺得非常不好，因此再度沉痛呼籲，以蒼生為念，大家能夠摒除政治的考量。

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