為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    新版財劃法提覆議 陳其邁沉痛呼籲：以蒼生為念

    新版財劃法覆議案，陳其邁沉痛呼籲「以蒼生為念」。（記者洪臣宏攝）

    新版財劃法覆議案，陳其邁沉痛呼籲「以蒼生為念」。（記者洪臣宏攝）

    2025/03/06 13:13

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕行政院今（6）日邀地方政府討論新版財劃法覆議案，高雄市長陳其邁受訪時表示，希望藉由覆議案冷靜考量，不要有太多政治考量，而「紅了眼、殺過頭」，他沉痛呼籲「以蒼生為念」。

    行政院對去年通過的新版財劃法提出覆議，提出5覆議理由，並列出3案今天邀地方政府討論，恐將再掀立院朝野攻防。

    陳其邁表示，希望在野黨對於整個中央、地方財政相關的規劃，包括權責以及預算分配能夠一併考量，不要只有考慮到錢，事權的部分也要同步來做考量，不然就變成見樹不見林，淪為地方瓜分預算，他覺得對很多縣市非常不公平。

    他說，尤其是高雄，不管是在碳負擔，或者是在整體的包括環境成本、人口結構等，這些因素都要納入考量，因此希望在野黨能夠多一點思考，藉由覆議案的時候能夠好好冷靜來做考量，不要有太多政治考量，紅了眼、殺過頭。

    他認為，中央、地方也能夠審酌整個國家發展跟地方均衡，有更好的方案，有更多的機會，他還說，之前在立法院討論的時候，連他去都沒有機會講話，國民黨的人也沒有來問問說，南部幾個縣市到底在發展上或者是在預算的負擔上有什麼困難？

    陳其邁表示，政治攻防的思考，他覺得非常不好，因此再度沉痛呼籲，以蒼生為念，大家能夠摒除政治的考量。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播