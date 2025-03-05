香港團觀光業者遭中共關押 傅崐萁：我不認識

國民黨團總召傅崐萁。（記者廖振輝攝）

2025/03/05 21:26

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁今年2月又赴香港參加旅展，外交部長林佳龍今（5）日揭露，傅崐萁同團竟有一名旅行業者被中共關押，至今仍未被釋放。傅崐萁表示，遭香港政府扣押的單一團員25年前在香港曾經發生甚麼案件，沒有任何人知曉，該遭扣押的團員他從來不認識。請賴清德政府的林佳龍自我節制，不要見獵心喜潑髒水。

傅崐萁表示，兩個月前因應花蓮跟香港的直航，花蓮縣政府在去年12月12日成功推動每週四班花蓮到香港直航，同時跟香港的旅遊集團受邀來參加2月20日的2025香港觀光博覽會，亞洲主要觀光城市，東京、福岡、雅加達、新加坡都到了，花蓮縣政府受邀組團參加，舉凡是花蓮在地觀光業者都可以自費報名參加，跟著花蓮縣的觀光團一同前往。

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傅崐萁稱，他並非團員，更非領隊帶團，而是自費前往參加協助推動花蓮觀光事宜而已，一切行程皆是公開，所以才會一路被綠營安插的團員同步竊錄與散播訊息，更可以顯示這是完全透明公開的行程，因為只要是花蓮觀光業者就可以自費報名參加。

傅崐萁稱，此時此刻賴清德政府出賣台灣，掏空護國神山台積電，強迫到美國投資1650億美金，超過5兆台幣，更把2奈米及1.6奈米世界最頂尖的科技製程技術搬到美國去，讓護國神山崩山，台積電變成美積電，全國人民在詫異過程當中，民進黨政府不思如何解救護國神山，今天再來對在野黨國會立委潑髒水，這是非常可恥的事情。

傅崐萁說，賴清德政府以及林佳龍不要見獵心喜，國人在香港被扣押，台灣政府卻還在這裡興風作浪，民進黨有沒有一點同理心，外交部的工作是什麼，有沒有像台灣父母官的胸懷，在這裡淨說一些風涼話，令人不齒，這就是我們台灣賴清德當局政府的嘴臉，完全與傅崐萁無關的事情都可以歪樓到這樣子，該遭扣押的人士他從來不認識。

傅崐萁再度宣稱，他只是自費前往香港協助觀光行銷，請不要再扭曲事實，從他被民進黨密集攻擊的這兩週內，「很清楚本人從未說過我有組團到香港參展」，而是自費參加協助推展花蓮觀光，請民進黨不要再用網軍側翼扭曲事實製造謠言。台灣護國神山都被出賣，這時為了轉移焦點就往在野黨身上不停潑髒水，賴清德政府仍要用謠言來治國。

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