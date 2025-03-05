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    美方憂「台灣立院刪減軍費」林憶君：美準國防次長的資訊不夠真實

    民眾黨外交及國防委員會立委林憶君。（記者林哲遠攝）

    民眾黨外交及國防委員會立委林憶君。（記者林哲遠攝）

    2025/03/05 20:28

    〔記者林哲遠／台北報導〕立法院刪減國防預算，美國準國防部次長柯伯吉認為，台灣軍費應提升到接近GDP的10％，而且他對台灣國會刪減軍費「深感不安」，此事已成為民主、共和黨私下常討論的議題。民眾黨外交及國防委員會立委林憶君說，樂見美國政府與國會對台灣安全及國防預算編列比例的關心，但柯伯吉了解的資訊不夠真實、並非全貌，民眾黨非常樂意有機會能與美方進一步溝通說明。

    林憶君說明，根據行政院送到立法院審查的114年度中央政府總預算案，國防預算編列可以說是史上最高；但因為114年歲入歲出編列預算都再創歷年新高，與往年比較的基礎不同，加上大部分預算刪減金額多集中在單一特殊案例之故，導致柯伯吉了解的資訊並不夠真實，更非全貌。

    針對將台灣國防預算提升到GDP的10％，林憶君認為，有鑑於目前兩岸情勢劍拔弩張，台灣又位於印太地區第一島鏈重要之地緣政治地位，雖然台美雙方對於台灣需要持續提升國防預算其實都有共識，但民眾黨是注重國家財政紀律的政黨，對於提升國防預算的幅度，還需要從威脅與政府財政狀況做整體評估，現階段3％或許還是比較務實的目標。

    林憶君強調，非常樂見美國政府與國會對台灣安全的關心，未來若美方願意更頻繁與在台灣在野黨交流，相信會更理解台灣的國會運作與主流民意，如果美方希望深入了解，民眾黨非常樂意有機會能與美方進一步溝通說明。

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