縣市長、立委赴港不須申請成國安漏洞 陸委會：適時研修

國民黨立委傅崐萁今年2月與花蓮縣府率團前往香港。（翻攝傅崐萁臉書）

2025/03/03 17:54

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共統戰深入地方，台灣縣市首長赴中須向政府申請核准，若前往香港、澳門卻不用，立委赴中港澳更是無法可管。學者示警，赴港澳不設防已成國安漏洞，呼籲應比照赴中納管；陸委會今日強調，會在維護國家安全、建立台港及台澳健康有序交流的原則下，持續檢視相關法規，適時研修。

台灣教授協會會長陳俐甫受訪表示，中國國安部駐港後，縣市長、立委赴港澳不用申請是嚴重國安漏洞，中共會利用漏洞統戰滲透。美方已提案修正「香港政策法」，準備中止香港的特殊待遇，將香港等同中國對待，台灣的港澳政策也應與時俱進。

請繼續往下閱讀...

陳俐甫質疑，立法院國民黨團總召傅崐萁日前跟花蓮縣長徐榛蔚前往香港，是立法院長韓國瑜說傅崐萁出國了，大家才發現傅去了香港，在香港見了什麼人，外界都不知道。

陳俐甫示警，陸委會駐香港辦事處的官員因拒簽「一中承諾書」，全部遭港府拒發簽證「清零」返台，當地只剩香港雇員，以前還能派公務員去跟行程，現在縣市長、立委去香港，若偷偷去見中共官員或到不該去的地方，政府難以掌握，未來應修法將港澳視同中國，一律得經核准。

對此，陸委會表示，為因應香港及澳門相關國家安全法規之訂修，政府於2024年8月修正「行政院及所屬各機關（構）人員赴香港或澳門注意事項」，對於行政院所屬人員因公務事由赴港澳時，均應事先通報本會。行政院以外之中央各級機關（構）及各級地方機關（構）人員赴港澳，亦得參照辦理。

陸委會指出，各機關針對機關性質亦有相關規範，如國家中山科學研究院前往港澳應經核准，其核准條件、程序等事項，由國防部另定辦法；國家機密保護法規範的「國家機密核定人員」、「辦理國家機密事項業務人員」及「退、離職或移交國家機密未滿3年之人員」，前往港澳須先經其（原）服務機關或委託機關首長或其授權之人核准，返台後亦須通報。

陸委會說明，據瞭解，目前也有立法委員認為入境港澳之風險與入境中國無異，提案修正「香港澳門關係條例」第10條，明定台灣人民進入香港或澳門，應適用兩岸人民關係條例相關規定。

陸委會強調，對於委員提案、學者建議，本會均以尊重，也會在維護國家安全、建立台港及台澳健康有序交流的原則下，持續檢視相關法規，適時研修。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法