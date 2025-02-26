國民黨喊普發1萬 民進黨：「藍4都」何不帶頭發錢？

民進黨發言人吳崢（左）、戴瑋姍（右）26日在記者會秀說明牌，指出國民黨對於普發現金立場搖擺不定。（記者塗建榮攝）

2025/02/26 12:24

〔記者陳政宇／台北報導〕去年全國稅收超出預算數5283億元，立法院國民黨團主張每人普發1萬元。對此，民進黨今（26）日指出，國民黨因問政論述上不了檯面，只能提出「大撒幣」爭取支持，但以統籌分配款粗估，台北市可多分76億元、新北市多分59億元、桃園市多分49億元、台中市則多分38億元，何不帶頭發錢、直接還稅於民？顯見藍營從立法院到地方首長的邏輯矛盾。

民進黨今於中央黨部舉行「一手砍預算一手發現金，國民黨掏空政府賣空台灣」記者會，由發言人吳崢、戴瑋姍與會說明。吳崢表示，從前總統蔡英文到總統賴清德時期，民進黨政府有效運用財政資源，無論是社會福利政策、基礎建設等，並維持吸引外資的環境，都需要充足財政支援，將資源留在中央政府是必要的。

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不過，吳崢質疑，若國民黨迫切想發現金，何以不在藍營地方執政縣市發放？以2023年度台北、新北、桃園三都有稅收賸餘，台北市33億、新北市76億、桃園市21億，為何不先請這三都首長帶頭發放，「難是只叫別人花錢，自己卻不願意把荷包中的錢掏出來嗎？」

吳崢提到，因2024年度經濟成長較預期好，進而稅收較預期多出5283億，依法會透過統籌分配款機制增撥到地方，依照國民黨的邏輯，何不把這些錢直接還稅於民？難道是捨不得、還是太小氣？亦或，想把這些錢留做侯友宜、盧秀燕、張善政當小金庫使用？國民黨邏輯矛盾、莫名其妙。

戴瑋姍則回顧，前行政院長蘇貞昌時期普發現金6千元，當時有人提議地方政府應「加碼」跟進加發現金，台北市長蔣萬安卻高舉「市政優先」，新北市長侯友宜宣稱要「做出人民有感的建設優先」，桃園市長張善政回應「不要債留子孫」，而台中市長盧秀燕更只以一句「新年快樂」帶過，明顯看出國民黨一邊高喊還錢於民，藍營地方執政縣市卻不願落實，證實國民黨前後根本就是兩套標準。

戴瑋姍批評，國民黨大砍總預算，企圖阻礙台灣發展，只想短視近利、撒幣當政績討好選民，國民黨朱立倫提出普發現金只為「政治考量」，想轉移國民黨與民眾黨在國會鬧事的形象，並非真正為全國人民著想，更無心為國家長遠發展著想。

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