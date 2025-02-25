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    清大證實翁曉玲指控曹興誠捐款1500萬食言？ 陳時奮預告還原始末！

    翁曉玲指控曹興誠過去答應要捐給清大1500萬卻食言。（資料照）

    翁曉玲指控曹興誠過去答應要捐給清大1500萬卻食言。（資料照）

    2025/02/25 00:05

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕聯電創辦人曹興誠擔任罷免藍委徐巧芯的領銜人後遭致藍營圍剿，繼中國小三不雅照後，藍委翁曉玲近日又指控曹興誠過去答應要捐給清大1500萬卻食言，不僅私德有問題，也沒有誠信。對此，旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）公開過往清大的說法，打臉翁曉玲。

    翁曉玲23日在臉書PO文指控，前清大校長沈君山曾為了幫助清華大學募款，而與曹興誠對弈，2人約定贏一個子捐一萬元美金，最後沈君山贏了50子，為清華募得台幣1500萬元。「只是，清華大學後來有拿到這筆捐款嗎？據了解，直到現在，清大應是沒收到曹興誠的捐款，早不指望曹興誠履行承諾了。」24日有媒體報導稱，清大出來證實沒有收到曹興誠的1500萬捐款，藍白粉見機群起嘲諷。

    對此，陳時奮週一在臉書發文表示，「清大出面後，媒體對曹董的污衊普天蓋地，但沒有刊出新聞來源，只說『清大方面』，沒名沒姓！當事人之一的沈君山已經過世，死無對證。不管曹董說什麼，外界都有話說。還好，我手上有不少資料，可證明翁曉玲造謠，清大則是助紂為虐。」

    陳時奮接著說：「明天（25日）我會交代事情始末。為避免翁曉玲的謠言繼續流竄，我先公開當年清大的說法，『校方指出，1995年以工商界領袖為主體的『清華之友』在清華商談為學校募款事宜，與會的聯電董事長曹興誠向時任校長的沈君山挑戰下棋，約定贏1個子捐1萬元。沈君山起先以為1萬元是新台幣，後來才弄清楚是美金計價，最後為清華募得新台幣1500萬元，蔚為美談。』這段話是當年清大的正式發言，來自中央社的報導，公信力無庸置疑。清大收到了1500萬的捐款，而且蔚為美談。」

    陳時奮認為，「今天的清大『打臉』昨天的清大，前後說詞不合。我建議媒體繼續追，要求清大說明當年證實收到捐款的人是誰。至於今天證實清大沒收到捐款的人，媒體也有義務公布姓名。真相只有一個，容不得翁曉玲隨意造謠，更容不得清大助紂為虐。」

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