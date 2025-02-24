徐巧芯留言嗆通篇唬爛 曹興誠邀戰：只敢遠處潑糞真是骯髒卑鄙！

曹興誠24日直指讓謝寒冰對他潑糞的幕後黑手是中國國安部。（資料照）

2025/02/24 17:55

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免藍委徐巧芯領銜人、聯電創辦人曹興誠日前遭親藍名嘴謝寒冰爆料曾在中國有小三，還公開多張疑似經過變造的不雅照，今天（24日）曹興誠發文直指潑糞的幕後黑手是中共國安部，釣出徐巧芯在底下留言嗆聲。曹興誠也隨即留言邀戰：「出來當面辯論吧！不敢直球對決，只敢從遠處潑糞，你真是骯髒卑鄙！」

曹興誠今天在臉書發文表示，有位美國友人在哈利法克斯（Halifax）國際安全論壇研討會上告訴他，他所遭受的撥糞抹黑事件，應是出自中共國安部的策劃，因為近年來世界各地都有發現，中共國安部一再以收買打手和抹黑抹黃等手法操控各國政經學界，甚至還介入一些國家的總統選舉。曹興誠更祭出千萬獎金，呼籲大家向刑事局或調查局提供中共國安部在台陰謀活動線索，讓相關單位破獲中共國安部在台組織及領導幹部者。

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曹興誠直言：「中國國安部會選擇此時此刻對我下手，當然是因為我挺身而出，擔任大罷免的義工。大罷免會摧毀藍白立委的『木馬屠城』計劃，讓中共『不戰而屈台』的美夢成空。國安部指揮在台灣的中共地下黨員，刻意操作八卦議題，好讓大罷免淪為『大八卦』，以轉移我們的注意力，不要去注意『傅崐萁們』種種通敵叛國的行為。」

曹興誠的貼文發出後，徐巧芯在底下留言嗆：「您是覺得沒有證據，聽一個不知名的『美國友人說』，寫一大堆想像文就可以『洗滌人心』嗎？『美國友人』是誰？他是如何知道您被中共攻擊的？您有沒有詢問他還有多少人被中共攻擊？如果沒有，您擔任全社會韌性防衛委員會的顧問是否失職了？再來，您這次說法又改成『駭客入侵』，到底是要幾個版本？AI到合成再到確實有中國女友，現在又變駭客入侵，只能選一吧大哥，有這樣包牌的嗎？」

「啊駭客入侵拿到照片，還要另外搞AI變造的邏輯是什麼啊？所以照片是真的，你還要告一億嗎？全台都在等大場面欸。再來，如果您已經被駭客入侵，您擔任全民社會韌性委員會的相關資料是否也一併被竊取？那這就是非常非常大的國安問題，國安單位必須介入調查，了解您到底有多少把柄在中共手上！太嚴重了！之後立法院開議，我會請國安局調查此事，看看是謝寒冰被反滲透法被起訴、政府的相關資料已藉您這個『顧問』由駭客入中共手中，還是您通篇唬爛。」

看到徐巧芯嗆聲，曹興誠回應道：「出來當面辯論吧！不敢直球對決，只敢從遠處潑糞，你真是骯髒卑鄙！」隨後他再特別截圖徐巧芯的言論放在留言區置頂，「徐巧芯自己的臉書流量都是假的，所以要跑到我這裡蹭流量。她喜歡對我質詢這個，質詢那個，可是我邀她出來當面對質辯論，她卻逃之夭夭。她就好像那種流氓，從暗處潑人糞水，然後叫民眾出來嘲笑、指責被害人的髒、臭。當被害人清理髒臭的時候，她還不斷嘲笑被害人，說髒臭是清不乾淨的。這樣人格卑劣的中共同路人，我們如果再不罷免她，以後只好活在她不斷製造的髒臭裏。松信區的選民，請站出來逐臭吧！」

徐巧芯留言嗆聲，曹興誠回擊。（圖翻攝自曹興誠臉書）

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