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    潭子區農會選舉理事 現任總幹事林淑茵掌握過半數可望連任

    潭子區農會召開會員代表大會，第二輪以抽籤方式抽出5位理事。（記者歐素美攝）

    潭子區農會召開會員代表大會，第二輪以抽籤方式抽出5位理事。（記者歐素美攝）

    2025/02/24 12:03

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭子區農會今天召開會員代表大會選舉理監事，理事要選9人，結果有15人登記，第一輪投票有4人拿到13票順利當選，另6人同為12票，經抽籤後才選出，十分緊張。據了解，現任理事中，林淑茵掌握過半數，若無意外應可繼續連任總幹事。

    台中市潭子區農會今天召開會員代表大會選舉理監事，其中，監事6人登記參選，由江英雄、江道弘、林吉村3人當選。

    理事有15人登記參選，要選出9人，第一輪投票時，吳明昌、江萬來、廖春波、林潤德4人以13票篤定當選，另有6人同為12票，經農會抽籤，黃正輝、林添財、廖炳照、林明坤、陳順良等5人幸運抽中，當選理事，林茂龍則為候補第一。

    潭子區農會表示，將於3月4日召開理監事會議，推選理事長，再聘任總幹事。

    據了解，9名當選的理事中，吳明昌、江萬來、廖春波、林潤德、廖炳照等5人，為現任總幹事林淑茵的人馬，若無意外，林淑茵將可順利連任潭子區農會總幹事。

    潭子區農會24日召開會員代表大會，選舉理監事。（記者歐素美攝）

    潭子區農會24日召開會員代表大會，選舉理監事。（記者歐素美攝）

    潭子區農會現任總幹事林淑茵掌握過半數的理事席次，若無意外，應可繼續連任總幹事。（記者歐素美攝）

    潭子區農會現任總幹事林淑茵掌握過半數的理事席次，若無意外，應可繼續連任總幹事。（記者歐素美攝）

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