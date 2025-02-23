廖先翔批罷團擺攤違規欺負人 遭批張冠李戴「中二抹黑慣犯」

金龍市場志工撐傘。（罷團提供）

2025/02/23 19:56

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市國民黨籍立法委員廖先翔被公民團體「齊心斷翔」發起連署罷免，他今天在臉書上發文指出，汐止區金龍公有零售市場有攤商反映，罷團不滿被請移駕就烙議員並揚言不能擺攤、民眾也不能停車，直言是「路易莎事件」翻版。對此，罷團反擊廖張冠李戴、借題發揮，「完全是中二抹黑慣犯」。

廖先翔表示，接獲攤商陳情，公有市場為了行政中立請罷團移駕，兩週前也發生過一次，但對方不滿就烙議員來說為何不能在市場基地範圍內擺攤，既然如此，民眾也不能在該空地停放機車，「惡罷團體把自己當皇帝還是綠衛兵了？連攤商、買菜民眾都要欺負，欺人太甚」。

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廖先翔指出，罷團質疑在市場周邊有申請路權，為何不能進入市場範圍擺攤？警察發出的路權許可是在道路範圍，市場範圍由市場處管理，這是兩回事，別用移花接木的騙術規避法律。

「齊心斷翔」志工團隊回應，罷團每次出攤皆有向派出所申請，兩週前的金龍市場，志工在黃網線上準備時，市場即以行政中立及黃網線區域民眾停放機車為由請志工離開，志工也表示完全尊重，自此之後，連署皆在北峰里活動中心地下停車場出入口旁的小小角落，從未在市場範圍內擺攤，每次出現皆有照片為證。罷團連署向來以和為貴，遇到情況皆選擇退讓，志工更沒有說過「不能擺攤，機車也不能停」，如果有就拿出證據，不要含血噴人。

「齊心斷翔」志工團隊強調，此非廖先翔首度抹黑謾罵公民，他過往就曾於回應網友留言時，提及「低能側翼」、「智障」、「假帳號」，於罷團開始收件時抹黑「抄好了」，完全是「中二抹黑慣犯」。立委面對不同立場的公民，應有理性溝通能力及意願，但他不僅幼稚還惡人先告狀，甚至張冠李戴、借題發揮，極不適任，「罷免廖先翔，勢在必行！」

議員張錦豪喊冤，只是路過看到罷團志工在角落淋雨、四處躲雨，因此上前了解關心一下情況，並與市場攤商溝通，沒想到卻被誇大成罷團烙議員，根本子虛烏有，傻眼無言。

「齊心斷翔」從2月9日（週日）起至今，固定每週日上午9點至中午12點，會於金龍市場旁的北峰里活動中心門口或地下停車場入口旁，設立連署站點。

路易莎事件應指罷免藍委馬文君的團體「ALL罷馬」志工指控，2月3日在路易莎埔里酒廠門市戶外桌椅進行連署作業，遭到酒廠人員驅趕，事後路易莎店家在臉書粉專貼文「謝絕所有黨派的政治活動」，引起大批網友出征，一度躍上新聞版面。

新北市國民黨籍立法委員廖先翔被發起連署罷免，他指汐止區金龍公有零售市場攤商反映，罷團不滿被請移駕就烙議員並揚言不能擺攤、民眾也不能停車，直言是「路易莎事件」翻版。（圖擷取自廖先翔臉書粉專）

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