南投「內地濫權立委究責會」 籲鄉親站出來究責馬文君、游顥

台灣公民陣線執委羅宜（左）、經濟民主連合智庫研究員陳柏諺（中）、涂景亮（右），23日在南投細數立委馬文君、游顥推動的濫權亂台法案，籲請南投鄉親站出來究責。（記者張協昇攝）

2025/02/23 18:13

〔記者張協昇／南投報導〕台灣公民陣線、台灣經濟民主連合等團體，今（23日）下午在南投市舉辦「二月青鳥，內地濫權立委究責會」，痛批國民黨立委馬文君帶頭砍刪國造潛艦預算嚴重影響國防，另名立委游顥更推動修法讓禁限制水域去主權化，意圖配合中國灰色地帶作戰，兩人執意要擾亂台灣社會，成為「傅崐萁們」，籲請南投鄉親站出來一起大聲究責，以行動展現南投人不要亂台濫權立委！

台灣公民陣線執委羅宜表示，過去一年，馬文君、游顥在國民黨黨團總召傅崐萁的號令下，配合推動各項掏空國家財政、搶奪行政權、癱瘓憲法法庭、剝奪人民罷免權及亂刪政府預算等讓國家停擺的荒謬法案，導致人民憤怒，終致釀成大罷免潮，舉辦此活動主要目的，就要希望將濫權立委行徑公諸於世，不要妄想自己的惡行惡狀能悄悄留在立法院。

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經濟民主連合智庫研究員陳柏諺也指出，馬文君素來以「把關國防」為號召，卻屢屢爆出爭議，如2023年，馬文君傳出洩密阻撓潛艦國造疑雲，使其成為首位被檢方依「外患罪」傳喚的立法委員，又在2025年度的國防預算當中，試圖一舉刪除後續艦建造預算20億元，幾番斡旋之下，馬最終仍將半數預算凍結，如若全數刪除，整體潛艦計畫將延宕2年之久。

經濟民主連合智庫研究員涂景亮則說，游顥與馬文君共同推動修正「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」，企圖將國民黨從國家掠奪的不當黨產再拿給救國團。尤其游顥連署推動「兩岸人民關係條例」第 29條修正草案，讓禁限制水域去主權化，即是意圖配合中國「否定台灣主權，擴張中國執法權」的灰色地帶作戰，另其連署推動的「國家安全戰略法草案」，更是意圖剝奪總統國家安全大政方針決策權，讓立法院染指國安事務，破壞憲法的權力分立原則，形成國安漏洞。

昨活動現場也有罷免馬文君及游顥的團體設攤，向民眾宣講第二階段連署罷免的連署人數門檻及法定期限等相關規定，並提供民眾事先登記，一旦展開第二階段連署，即以簡訊通知至各連署據點填寫連署書。

罷免馬文君及游顥的團體，23日在「內地濫權立委究責會」現場擺攤，接受民眾事見登記資料，一旦展開第二階段連署，即以簡訊通知至各連署據點填寫連署書。（記者張協昇攝）

罷免馬文君及游顥的團體，23日在「內地濫權立委究責會」現場擺攤，向民眾宣講第二階段連署罷免規定，並接受欲連署民眾事先登記。（記者張協昇攝）。

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