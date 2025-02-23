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    赴總統官邸餐敘 卓揆盼綠委支持總預算覆議、財劃法救濟

    總統賴清德今（23）日中午在官邸設宴，與民進黨籍立委烤肉聚餐，來賓陸續搭車抵達。（記者叢昌瑾攝）

    總統賴清德今（23）日中午在官邸設宴，與民進黨籍立委烤肉聚餐，來賓陸續搭車抵達。（記者叢昌瑾攝）

    2025/02/23 15:23

    〔記者陳昀／台北報導〕立法院將於25日開議，賴清德總統今依慣例邀集黨籍立委到官邸烤肉餐敘，據轉述，行政院長卓榮泰偕副閣揆鄭麗君出席，除說明三大面向優先法案外，也提及後續將就今年度總預算提覆議及財劃法後續救濟，請黨團全力支持、團結作戰。

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤會後受訪指出，卓榮泰今天致詞相對簡短，因為先前已透過幾次行政立法會議向黨籍立委說明未來三大面向優先法案，第一是強化經濟發展，包含產創條例、外國專業人才延攬及僱用法等，打拚經濟，尤其著重創新經濟的提升；第二是做好全面照顧、擴大社會暖實力，包含兒少托育服務專法、身權法的全面提升。

    第三是強化整體社會韌性，包括AI基本法等，經濟要有韌性，有賴各基礎的穩固，也搭配總統府三大韌性委員會，強化推動政策。卓也提及，下週開始的總質詢，以及未來將提出的總預算覆議案、財劃法後續救濟手斷等，請民進黨團全力支持行政部門，行政、立法一體，團結作戰。

    總統賴清德今（23）日中午在官邸設宴，與民進黨籍立委烤肉聚餐，午宴結束後立委們相繼搭車離去。（記者叢昌瑾攝）

    總統賴清德今（23）日中午在官邸設宴，與民進黨籍立委烤肉聚餐，午宴結束後立委們相繼搭車離去。（記者叢昌瑾攝）

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