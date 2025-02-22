罷免葉元之團體首場肥皂箱活動 志工：罷免6席以上藍委「加送」8席白委跟韓國瑜

今（22）日罷團「板橋大刪元」舉行首場公民肥皂箱活動訴說心聲，也跳起「阿罷之」舞蹈為肥皂箱活動收尾。（記者黃子暘攝）

2025/02/22 16:54

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市板橋區選民發起罷免國民黨籍立委葉元之連署，今（22）日罷團「板橋大刪元」舉行首場公民肥皂箱活動訴說心聲，邀請健身網美「阿楚」作為嘉賓，網紅「四叉貓」驚喜現身。講者們透過多元角度分析、邀請大眾「解僱」不適任立委；志工阿鴻表示，罷免6席以上藍委「加送」8席白委跟立法院長韓國瑜，絕對是最好投資，說法引發一片笑聲。

大刪元發言人莫莉表示，2月28日下午2點起將在板橋介壽公園舉行第二場肥皂箱活動，屆時邀請四叉貓、音樂人「小花」為來賓；大刪元已將罷免連署第一階段提議送件，預估3月初中央選舉委員會將會公布第二階段連署資訊。

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19歲志工海豹說，他擔任過許多社運活動志工，今年雖無連署、投罷免票的權利，擔憂小朋友未來連當首投族的權利都被剝奪，因此擔任志工，黨外前輩爭取民主自由不易，盼大家做立院的牙醫，抽出藍白這些壞死的神經。

志工紅雨表示，他去葉元之粉專留言「阿罷之」幾秒後就被封鎖，葉元之指控罷團是民進黨的工讀生卻沒有提出具體事例，促使他成為志工；葉元之頻上政論節目，在地卻不好好說明，有國民黨黃復興黨部退役空軍上校、曾投給葉元之的選民來連署，有選民則說找不到葉元之服務，葉元之會當選就代表板東選民不是只看顏色投票，大刪元行動無關政黨顏色。

故鄉在雲林的阿楚說，國民黨人士勢力深入雲林在地，但仍有罷團「拔丁工人」發起藍委丁學忠的活動，許多人擔憂這次罷免不成功就會面臨嚴重後果，這可引以為戒，也更應把握連署行動當下，呼籲大眾行使人民最基本權利「開除」不適任立委。

志工隔壁村2017年至2021年在香港工作，她分享香港人「反送中」行動情況表示，當時最大的遊行有200萬人、形同約香港3分之1人口上街抗議「逃犯條例修訂草案」，惡法仍強行過關，香港從金融中心變「金融遺址」；立法院現有許多中共同路人，她不願台灣步入後塵，藍白立委每人年薪200萬，花錢「解僱」考績不及格的員工不算什麼。

阿鴻說，葉元之未能符合社會對立委的期待，淪爲黨意圖章，協助強推惡法，面對無法解釋的質疑就狡辯，沒資格代表板東；試問國民黨，「中配六改四」算什麼民生法案？圖利中國人難道不知健保快破產？國民黨濫砍預算，面對罷免有壓力就想修惡公職人員選舉罷免法，葉元之對時任立委陳柏惟罷免案理所當然拍片號召，被其他人罷免就說是「惡罷」，罷免6席以上藍委再送8席白委跟立法院長韓國瑜，絕對是最好的投資。

來自台南的志工陳小魚以台語演講表示，藍白濫砍台電補貼、社宅預算、修法中配六改四，將使電費漲價、居住權益受損、健保被濫用，民眾生病等不到病床，條條攸關民生經濟，呼籲大眾7月投下同意罷免票，不投票形同是吞忍藍白的行為。

今（22）日罷團「板橋大刪元」舉行首場公民肥皂箱活動訴說心聲，也跳起「阿罷之」舞蹈為肥皂箱活動收尾。（記者黃子暘攝）

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