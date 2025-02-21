新光三越氣爆還在善後盧秀燕卻要訪日 陳俞融要求改期

台中市長盧秀燕將出訪日本。（記者蘇金鳳攝）

2025/02/21 17:16

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市長盧秀燕將於24日出訪日本，進行大巨蛋取經之旅，藍綠市議員看法兩極，民進黨指新光三越氣爆還在善後，要求盧秀燕立即改期出訪，國民黨則強調樂見市府取經大巨蛋，更建議去觀摩日本捷運。

民進黨市議員陳雅惠批評，台中新光三越百貨發生氣爆沒幾天，正當善後事宜，亟需市府出面協助處理，在此緊要關頭，盧秀燕卻急著要出國訪問，有同理心嗎？ 若盧秀燕想投入2028總統大選，目前距離大選時間還很長，此時急著要去修補外交學分，令人質疑盧市長的心到底還在不在台中市？

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民進黨市議員陳俞融則痛批，新光三越氣爆事件至今善後無果。百貨滿目瘡痍、員工生計困頓、商場復工遙遙無期，也暴露室內裝修的申請缺乏管理問題，盧秀燕此時卻要考察大巨蛋為由出國，施政優先順序根本錯亂，要求市府應立即改期出訪，集中資源處理新光氣爆善後工作，切勿再推卸責任。

國民黨市議會黨團書記長李中則表示，非常樂見盧秀燕赴日進行城市交流以及大巨蛋取經，日本的捷運也是非常值得取經的對象，日本的捷運場站共構以及地下街營運很經典，不管是商業大樓、百貨公司、觀光商務旅館、潮牌商店引入，都有十分成功的案例，希望市長與局處首長們，能透過實地觀摩與討論的機會，把這些系統經驗帶回台中，增加台中捷運藍線的商業機能，讓捷運公司能損益平衡並有盈餘，不再重蹈綠線的錯誤。

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