台灣防衛做得夠不夠？加拿大前防長：相信台灣盡其所能

加拿大前國防部長馬凱（Peter Mackay）。（美聯社檔案照）

2025/02/20 18:46

〔記者方瑋立／台北報導〕哈利法克斯國際安全論壇（HFX）首度移師台北，昨起舉行為期二天的「台北論壇：連結民主與安全」。前加拿大國防部長馬凱（Peter MacKay）針對各界呼籲台灣增加更多軍費承擔更多防衛責任表示，相信台灣已盡其所能，且有能力、也會做得更多，正如加拿大一樣。

HFX論壇首度移師海外首選台北，昨起為期二天的「台北論壇：連結民主與安全」登場，邀請總統賴清德、聯電創辦人曹興誠致詞，並廣邀逾七十國政要、專家及學者齊聚。昨首場講座以「民主=機會」為題展開，由美國公共電視網（PBS）資深國際記者西夫林（Nick Schifrin）主持，並邀馬凱、美商亞馬遜亡網路服務公司（AWS）政府轉型總監麥克斯威爾（Liam Maxwell）、烏克蘭NGO「獨立反腐敗委員會」秘書長特雷古步（Olena Tregub）與談。

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針對外界呼籲台灣應增加軍費支出、承擔更多防衛責任，馬凱表示，這些要求對加國而言也並不陌生。他相信台灣已「盡其所能」，且正如加國，一定有能力，也會做得更多。

馬凱表示，他非常能夠理解國家被指責「做得不夠」的感受，身處北美的加國也容易陷入一種「美好孤立」的錯覺，但國內其實也同樣面臨許多脆弱之處。他舉例，北美北極地區已成為非常現實的戰略漏洞，鄰國也存在具侵略性的勢力，若非因俄烏戰爭，其影響力恐怕已橫越水域，威脅整個北美的安全，中國也正積極宣稱自己是「近北極國家」，企圖穿越西北航道無視加國內水。

馬凱強調，「我們已經盡力而為，且希望做得更多」，民主的基礎之一是健全的經濟，當國家能夠創造財富、增強競爭力並擴展市場時，才能夠支撐國防開支。而對台灣、烏國而言，往往與科技產業密切相關，其中一個相似之處在於，烏克蘭曾是全球航太與國防產業的領先國家之一。

馬凱說，民主的韌性來自於機會，儘管近期常有悲觀情緒，但無論在國際連結、經濟和貿易等面向，仍存在著許多與民主國家更緊密合作的機會，對台灣而言，新的貿易協議，無論是重新談判、恢復過去或促成新的重大協議，都會讓台灣在歐、亞甚至北美市場獲得更多機會。

另外，馬凱指出，加拿大擁有得天獨厚的天然資源，特別是石油、天然氣，以及糧食與穀物，有能力將這些資源輸出到最需要的地方，進而提高財政能力，使國防支出提升到GDP的2%、3%，甚至 5%。隨著全球地緣政治的變動，各國將必須投入更多資源以應對挑戰，但這同時也意味著更多貿易機會、更好的投資策略，能夠促進主權安全，也能幫助其他國家鞏固民主價值。他認為，台灣有能力，也一定會做得更多，就像加拿大一樣。

此外，被問及川普宣稱基於國家安全併吞格陵蘭、迫使加拿大成為美國第51州等言論，是否已削弱美國道德上的制高點，使其失去反對北京入侵台灣的正當性？麥凱表示，儘管加拿大欽佩且緊密與美國合作，但絕不可能成為美國第51州。他強調，威權國家正想方設法，企圖以民主國家的常態，如公民抗爭或口頭上的言論交鋒，試圖製造挑戰民主國家的破口。

然而，馬凱認為，真正的敘事重點在於，威權國家絕不可能允許人民發聲，而民主的本質卻在於人民擁有表達異議的發聲權，且有權力選擇或撤換其政府領導人。儘管民主國家各有缺陷，但仍應彼此支持，維持友誼需要付出努力，確保彼此關係不破裂，若真的到了無法挽回的地步，只能靜待更理性的人重新掌權，並在此之前積極建立其他可靠的盟友，一切的核心都建立在需要時會彼此互助的信任之上。

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