新店罷免議員陳乃瑜一階送件 陳：不怯戰會正面迎戰

新北市新店區藍營報復性罷免民進黨議員陳乃瑜一階送件，陳乃瑜表示，不怯戰，會正面迎戰。（記者翁聿煌攝）

2025/02/20 13:08

〔記者翁聿煌／新北報導〕大罷免遍地烽火，新北市新店區公民團體罷免立委羅明才，第一階段連署已經送件，新店的藍營及羅明才支持者也爭取連署，反制協助推動罷羅的民進黨議員陳乃瑜，也已完成第一階段送件，陳乃瑜表示，面對「為罷免而罷免」的政治報復行動，不怯戰，會正面迎戰。

陳乃瑜表示，民進黨新北市黨部要求公職人員做公民團體的後盾，不少民意代表協助公民團體代收代轉連署書。

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陳乃瑜也接受公民團體請託協助收取罷免連署書，一直有許多人私下表達關心，善意的是提醒身處艱困選區，要小心反作用力，當然也有語帶威脅恐嚇的惡意提醒，因此向警方申請隨扈。

陳乃瑜表示，擔任議員兩年來，認真監督市府，導致成為被針對鎖建議款的七小福之一，到成功爭取多項社會福利並辦理多項會勘爭取地方建設，一心只想為自己的家鄉做事，相信這些成績單無愧於當初投票給她的選民，更相信看到新店大文山改變的市民們會成為她最大的後盾。

陳乃瑜辦公室也接到很多民眾來電致歉，有民眾表示自己明明沒有意願要連署罷免，但是卻被迫簽下連署書，不敢不簽，陳乃瑜也憂心台灣人民已經失去免於恐懼的自由了嗎？陳乃瑜說，守護孩子們的未來，走在民主路上，堅持做對的事，才是她從政的初衷。

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