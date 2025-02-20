挺罷免慘遭「七星連珠」查水表 北市書店老闆怒斥：真的很low

台北市議員簡舒培昨指出，台北市多個罷免連署友善團體、店家卻遭到台北市政府指派拖多個局處突襲稽查，「左轉有書」書店老闆王家軒指出，有些店家單位中了三四項，而「左轉有書」則是「七星連珠」。（圖擷取自臉書）

2025/02/20 13:45

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全台大罷免如火如荼進行，台北市議員簡舒培昨指出，台北市多個罷免連署友善團體、店家遭到台北市政府指派多個局處突襲稽查，引發外界質疑「查水表」。同為受害店家「左轉有書」書店老闆王家軒發文指出，有收到檢舉的政府機關多達7處以上，有些店家單位中了3、4項，而「左轉有書」則是「七星連珠」，他除了直言「這種招數真的很low」，也呼籲「大家都來罷免吧。趁我們都還有一點受保障的權利去約束這個政府的時候。晚了就來不及了」。

民進黨北市議員簡舒培昨發文表示，台北市多個罷免連署友善團體、店家近期無端卻遭到「熱心民眾檢舉」，台北市政府並接連指派局處突襲稽查，涉及的單位包含商業處、勞動局、衛生局、消防局、都發局、建管處、新建工程處、環保局、警察局等。簡舒培質疑，檢舉內容宣稱店家有多處違規，理由卻千篇一律，有些根本就是複製貼上。受害店家也質疑，宛如戒嚴時期的「查水表」。

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「左轉有書」書店的店長王家軒今上午發文指出，「左轉有書」在前天被消防員做安檢，理由是有熱心民眾檢舉他們的消防設施有問題。他當時很納悶，因為正常一般客人誰會去懷疑商家的消防設施？且左轉大多也都是熟客。

王家軒直言，「後續的發展很快就證明了事情正往最糟糕的狀況進行。同一時間，多個連署罷免的LINE群都傳來友善商家被檢舉的消息」。他表示簡舒培議員昨天公布有收到檢舉的政府機關多達7處以上，有些店家單位中了3、4項，而「左轉有書」則是「七星連珠」。

王家軒坦言，這輩子還真沒想到，傳說中的「查水表」，現在居然落在自己頭上。原來真有人這麼處心積慮的針對我們。他也透露「說沒有一點惶恐、緊張是騙人的。但這兩天我從罷免團體、朋友、同事身上，感到的是滿滿的正向能量」。

王家軒表示，「罷團群組的人在第一時間就表示，他們早就準備好律師團，甚至還有建築師什麼師等等的，給各位做最好的後盾」。並指「受威脅的商家、團體立刻擬定如何防守、回擊的策略，大家知道這時候最重要的就是要團結起來」。

王家軒也表示，「我同事們都說，這件事真正傷害的是第一線的公務員。他們得在例行的公務之外去處理這些顯然無端、惡意的檢舉」、「平常為了工作壓力與財務虧損總是淹淹一息的奇女子，突然眼裡閃爍著戰鬥的火花。她說：『我九年前開左轉時就想到總會有這一天，所以所有檢查標準我都用高標準要求自己』。老闆都沒在怕，我有什麼好怕的」。

王家軒也直言，「我是真得覺得這種招數很low啦，左轉書店是開放空間，如果你反對罷免、或覺得我們支持罷免的人選其實很不錯，大可以來辯論討論。怎麼知道我們不會辯輸你呢？還是說你真的就拿不出正正當當的理由，才要搞這種小動作？」

王家軒表示，「說到這，就覺得可能過去罷免實在用得太少，才讓很多人罷免很陌生、很古怪，甚至帶著點敵意」。但他強調，「公民參與不應該只是四年一次或兩年一次的選舉而已，人民的公共意識真的需要不斷的活化、提振。選舉要投票，選上了自然也要你的監督制衡」。

王家軒在文末也呼籲，「大家都來罷免吧。趁我們都還有一點受保障的權利去約束這個政府的時候。晚了就來不及了」。

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