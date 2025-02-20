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    對岸統戰滲透不斷 賴清德：大學與中國交流應有風險意識

    總統賴清德今天出席114年全國大專校院校長會議。（圖由教育部提供）

    總統賴清德今天出席114年全國大專校院校長會議。（圖由教育部提供）

    2025/02/20 11:47

    〔記者楊綿傑／宜蘭報導〕教育部宣布禁止與中國統戰部直轄的華僑大學、廣州暨南大學等校交流合作及就讀，否則將扣減學校獎補助款。總統賴清德今天出席114全國大專校院校長會議更提到，台灣民主自由、學術自由是珍貴資產，面對統戰與滲透，大學與中國交流必須有風險意識，保護關鍵技術及科研成果。

    賴清德致詞時提到他對台灣教育的4個希望，首先是不遺漏任何一個孩子，特別是家境困難或身處偏鄉，教育部應妥善運用資源，讓所有的學生都能獲得相同的發展機會，包括自己所推動的縮短公私立大專學雜費差距，提高經濟弱勢學生補助、放寬緩繳學貸本息門檻，鼓勵公立大學增加優先入學名額給弱勢學生等，都是落實教育平權。另也應多管齊下協助各大專校院協同發展，實現教育資源的公平配置，並且培育跨領域的人才。

    賴清德期許，教育部及大學校長能努力突破高教體系的結構性限制，大膽提出各種高等教育發展的可能，讓學生在學習過程中，能夠跨越國界與學科的界線，自主選擇學習內容和方法，另一方面，也讓各大專校院，有更多元的發展空間。如自己上任後推動的「青年百億海外圓夢基金計畫」，就是為了支持孩子勇敢追求夢想，能夠走出國門，到海外交流學習、拓展國際視野。

    賴清德也說，政府會做高等教育發展的後盾，如「高教深耕計畫」已進入第二期，可提升大學品質，促進高教多元發展；另也協助大學追求國際一流地位、以及發展研究中心。政府還積極推動產學合作，鼓勵大學校院創新創業風氣，《產學創新條例》通過後，不論是半導體、智慧製造，或是人工智慧、循環經濟等國家重點領域的研究學院，也都因此陸續成立。而後續教育部也會彙整大學校長的意見，作為擬定計畫的參考。

    賴清德最後強調，台灣民主自由的生活方式，以及學術自由，都是珍貴的資產，而面對中國持續不斷的統戰和滲透，總統府已成立「全社會防衛韌性委員會」，除了因應平時的防救災，其實也要提升全民防衛國家的意識。也希望各大專校院跟中國進行交流時，能夠存有風險意識，共同保護國家核心關鍵技術和科研成果，一起守護民主，以及維護台灣的國際競爭力和國家安全。

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