民眾密集檢舉挺罷免站點 趙怡翔：北市府應有分辨能力

對於有民眾密集檢舉挺罷免站點，台北市議員趙怡翔表示，市府應有分辨能力，那些該去稽查？那些是惡意報復？（記者何玉華攝）

2025/02/20 11:40

〔記者何玉華／台北報導〕台北市有5名國民黨立委面臨罷免，選區上陸續傳出挺罷免的團體被惡意檢舉，民進黨議員趙怡翔指出，政治人物、團體間的政治攻防是常態，但這些被檢舉的團體、店家並非政治團體，本來就有罷免選舉的權利，市府應該有分辨的能力，哪些該去稽查？哪些是惡意報復？若市府分辨不出來，如何保護市民有關選罷法相關的權利呢？這些惡意的檢舉行為應該停止，選罷法所保障的權利不該被剝奪。

台北市議員許淑華、趙怡翔、林亮君今（20）日共同召開記者會，公布反查水表專線，呼籲台北市長蔣萬安不應該繼續放任惡意檢舉打擊店家，讓市府公務員疲於奔命；議員們指出，參與罷免連署的站點在2月12日至19日短短7天內，同時密集性遭到北市府以「民眾檢舉」為由稽查，包括雁域中心7件、鳥咖啡5件、配個咖啡8件、三橋文具店6件、continue gaming bar8件、左轉有書7件、陳文城基金會4件，舉凡環保局、衛生局、消防局、建管處、商業處、都發局、文化局、警察局都接到相類似的檢舉內容。

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趙怡翔說，民眾參與罷免選舉是法律保障的權利，市府應加以維護非剝奪；從花蓮開始有官員違背法令去關切民眾連署罷免的意願，現在在北市也看到連署站遭到惡意的檢舉。他舉例大安區陳文成基金會，過去30幾年都沒有問題，也未被稽查過，18日突然無預警的相關單位登門檢查，還揚言未來有更多的單位要來稽查，讓基金會非常為難。

趙怡翔表示，陳文成基金會是守護民主的價值，他們也理解成立罷免站可能帶來的效應，但未來北市會有更多店家、組織、市民也可能會成立罷免站或相關諮詢，但這些店家是否有足夠的資源能力應付惡意的檢舉；因此與許淑華、林亮君等億元成立「反查水表專線」，要做罷免團體堅實的後盾。

他也呼籲市府應該有分辨能力，很多檢舉是複製貼上，哪些該去稽查？哪些是惡意報復？若市府分辨不出來，如何保護市民有關選罷法相關的權利呢？這些惡意的檢舉行為應該停止，選罷法所保障的權利不該被剝奪。

趙怡翔表示，雖不排除有藍營的政治力介入，但他也要提醒正被罷免的藍委，這些也是他們應該守護的選民，政治人物、團體間的政治攻防是常態，但這些被檢舉的團體、店家並非政治團體，本來就有罷免選舉的權利，呼籲國民黨立委們站出來呼籲選民理性的辯論，而非惡意的檢舉企圖消滅民眾不滿的聲音。

民進黨議員趙怡翔（左起）、許淑華、林亮君，今（20）早召開記者會，宣布成立「反查水表專線」。（記者何玉華攝）

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