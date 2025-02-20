支持罷免遭7局處查水表 左轉有書：民選首長不要帶頭妨礙公民權利行使

支持罷免藍委店家遭查水表。（圖擷取自臉書）

2025/02/20 10:11

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全台大罷免如火如荼進行，許多店家也投入收取意向書，不過台北市卻有許多罷免連署友善團體、店家遭到「熱心民眾檢舉」，台北市政府卻接連指派局處突襲稽查。對此書局「左轉有書」發出聲明，表示公民自主的行動不會因此退縮，每一道阻攔都是在為罷免行動增添柴火！

左轉有書透過臉書粉專「左轉有書 TouatBooks」PO出聲明，指出左轉有書被「查水表」了。今天看到簡舒培議員的po文才知道，原來我們被檢舉跨7個局處的違規。

請繼續往下閱讀...

因為許多朋友的關心，我們2月20日下午兩點會與另外三位因參與罷免連署而被「查水表」的團體聯合召開記者會一起說明！

左轉有書指出，「全台大罷免」如火如荼展開中，根據中選會統計（至2/19止）已有57案完成送件。不過，2月18日當天竟有四家罷免連署友善團體與店家，同時間因為「熱心民眾檢舉」，因而遭到台北市政府接連指派消防局、建管處、警察局等單位突襲稽查，意圖透過戒嚴時期的「查水表」手段來干擾罷免行動。

左轉有書續指，因此，2月18日當天的四個「受害」單位，包含左轉有書、辜寬敏基金會、陳文成基金會以及台灣公民人權聯盟，將聯合林亮君議員召開記者會，對於市府刻意透過行政手段刁難公民行動提出譴責，要求蔣萬安市長不要為難基層公務員，身為民選首長更應該尊重民意展現，不要帶頭妨礙公民權利的行使。

左轉有書直言，記者會也將公佈「常見查水表7大樣態」，告訴全國支持罷免的團體與店家，接下來國民黨執政縣市會系統性地遂行過去獨裁政權的「查水表」方式來干擾罷免。民間社團未來也將提供法律服務協助友善店家及各地團體，在面對行政干擾手段時能夠維護自身權益。與會團體也強調，公民自主的行動不會因此退縮，每一道阻攔都是在為罷免行動增添柴火！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法