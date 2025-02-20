黃國昌突談起三民主義 吳靜怡解析：意圖搶奪「中華民國神主牌」

吳靜怡今指出，黃國昌這些關於三民主義的言論「毫無技巧」、「演得全是戲」，黃國昌企圖在大罷免時期從藍營親共與中華民國矛盾之中，拿回中間選民。（資料照）

2025/02/20 09:34

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨新任黨主席黃國昌近日開直播，宣稱自己讀高中每天凌晨4點就起床，跑到孫中山的遺像面前背三民主義，自豪地說「連孫文看了他都很感動」。政治評論員吳靜怡（Grace Woo）今日在臉書發文指出，黃國昌這些話「毫無技巧」、「演得全是戲」，黃國昌只能企圖在大罷免中從藍營親共與中華民國矛盾之中，拿回中間選民。

吳靜怡表示，柯文哲時代的民眾黨支持度巔峰期，僅有25％支持者完全認同國民黨，隨著黃國昌在立院路線的影響，民眾黨有逾50％支持者完全認同國民黨，而就在此時，民眾黨支持度「對折」，前期回歸綠營，後期併到國民黨。

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吳靜怡強調：「千萬不要小看黃國昌要消滅國民黨的決心。」並提到此次大罷免運動正好適合黃國昌，如同2014年的太陽花學運，黃國昌第一天並沒有奮力衝進去，但他突然奮力地在發言台極力砲轟馬英九政府，「當時我們都以為他是戰神」。而黃國昌之所以發表「三民主義」，目的是意圖搶奪「中華民國神主牌」，也是民眾黨的重要戰略之一。

吳靜怡認為，黃國昌說在高中時凌晨4點鐘在學校孫文遺像前唸三民主義，「這句話毫無技巧，但演得全是戲」，畢竟現在民調「親共」最多10 %、「中華民國派」近60%、「台獨」近30%，黃國昌只能企圖在大罷免時期，從藍營親共與中華民國矛盾之中拿回中間選民。吳靜怡表示：「藍白聯盟對抗大罷免，真正藍綠政治對決的熱度會在暑假，但對於民眾黨而言，生存戰就是現在！」

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