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    轟謝寒冰變造照片妨害罷免 曹興誠：最高可處7年重罪

    聯電創辦人曹興誠。（資料照，記者羅沛德攝）

    聯電創辦人曹興誠。（資料照，記者羅沛德攝）

    2025/02/19 18:25

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕名嘴謝寒冰爆料指控，前聯電董事長曹興誠2015年有中國小三，並散布露骨私密照。曹興誠今日發文強調，「謝寒冰不知道從哪裡弄來了我以前的一些私人照片對外散布，侵犯了我的隱私權，已經犯法。將照片變造，讓我看起來不雅，當然罪加一等。目的是為了妨害罷免，更違犯選罷法104條，最高可處7年重罪」。

    曹興誠指出，2001年璩美鳳光碟事件很多人應該還記得。璩女士分別和兩位男士的性愛畫面，被其閨蜜以針孔相機偷錄，然後公諸於眾，轟動社會。

    曹興誠提及，當時有朋友也把資訊傳到我的電腦，我看都沒看，立刻刪除，至今不知道光碟內容如何。為什麼拒絕觀看？因為偷拍是下流的犯法行為，散布於眾更是罪大惡極。「如果我也跑去看，豈不是成了偷窺的共犯？」

    曹興誠強調，生命、財產、自由、隱私等等，是每個人的基本人權，不容任意剝奪或侵犯。認真維護基本人權，大家才可能彼此尊重，社會才可能祥和幸福。像中共這樣不尊重人權的社會，即使有了一些臭錢，人人還是活得顫顫驚驚，感覺朝不保夕。即使你當上了國防部長，甚至國家主席，你也可能一夕失蹤，從人間蒸發。

    曹興誠痛批，「謝寒冰不知道從哪裡弄來了我以前的一些私人照片，對外散布，侵犯了我的隱私權，已經犯法。將照片變造，讓我看起來不雅，當然罪加一等；他的目的，是為了妨礙罷免，更違犯了選罷法104條，最高可處7年的重罪」。

    曹興誠質疑，「謝寒冰不知道自己已經嚴重觸法，還得意洋洋，說照片都是真的。真的又怎樣？你是誰？你有什麼身分資格任意散布我的隱私？如果別人也這樣對你，或對你的家人，你還會得意洋洋嗎？合理推測這是中共非法取得的個人隱私，交給謝寒冰充當打手，意圖誹謗我的聲譽、阻礙這次罷免」。

    曹興誠說，謝寒冰不尊重人權的卑鄙行為，讓大家更能認清，在幕後操盤的中共，就是這種貨色。這會讓大家更體會到大罷免的必要性。大家站出來吧！這場罷免，不僅是民主和極權之戰，自由和奴役之戰，也是保護人權和迫害人權之戰，更重要的，這是一場善良和邪惡之戰，「這場戰爭，我們絕不能輸」。

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