中配「亞亞」昨提抗告 法界人士︰不影響限期離境效力

中配網紅「亞亞」劉振亞因發表武統言論，被移民署要求最晚25日必須離境，劉女為留台灣，向台北高等行政法院聲請停止執行，遭到駁回，劉女24日透過北高行提起抗告；最高行政法院昨傍晚收到抗告案，尚未做出裁定。（記者楊國文攝）

2025/03/25 08:33

〔記者楊國文／台北報導〕中配網紅「亞亞」劉振亞透過社群影片，對外發表武統言論，被移民署廢止居留許可，且必須限期10日離境，即今（25）日離境，26日起，移民署就可將她強制出境；劉女日前向台北高等行政法院聲請停止執行被駁回後，24日下午緊急透過北高行提起抗告，表明堅留台灣立場，最高行政法院昨傍晚收到劉女抗告案，依法收案尚未做出裁定。

法界表示，「抗告中，不停止行政處分的執行力」，即劉女提起抗告期間，不影響限期離境的效力。

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另外，劉女24日還大動作接受媒體訪問說「我不會自動走」，自稱「如果我離開了，就是接受這不實指控」，並揚言25日要在某民間團體聲援下，到內政部前召開記者會，「控訴政府迫害中配」。

劉女在抖音有近50萬名粉絲，因為在其經營的社群媒體「亞亞在台灣」上，持續發佈中國武力強大、武統台灣勢在必行等影片，宣揚武統理念，遭人檢舉，經移民署在本月4日通知她說明後，認定她違反《兩岸人民關係條例》，廢止其在台依親居留許可，並禁止在未來5年內再申請依親居留，且命她必須在10天內離境。

據悉，移民署廢止劉女依親居留許可的通知書，於本月16日正式送達劉女，按現行規定，從通知書送達日開始起算10天，因此她最後離台期限是在本月25日結束前就要離開台灣。若她沒有自行離開，從26日起，移民署專勤隊就可以將她強制出境。

劉女先提訴願被駁回，本月21日向台北高等行政院聲請停止執行，北高行依據她散佈影片的前後脈絡作判斷，認為她有鼓吹武統的事實，有危害國家安全或社會安定之虞，移民署行政處分無誤，裁定駁回聲請案，即最晚必須於25日離台。

劉女趕在離台期限前的最後一天，24日下午透過台北高等行政法院提起抗告，最高行政法院昨日傍晚才收到抗告案，因此依法收案尚未做出裁定。

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