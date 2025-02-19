證實總預算報告無最終刪減額！ 林俊憲：藍白丟這句話就想交差了事

民進黨立委林俊憲證實，已收到正式送出的預算審查報告。（資料照）

2025/02/19 17:55

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕拖了將近一個月，立法院今天（19日）終於送出114年度中央政府總預算案審查報告，但上午傳出審查報告並沒有具體刪、凍數額，內容也完全沒動。稍早民進黨立委林俊憲證實已收到正式送出的預算審查報告，根本是「複製貼上」，藍白拖了快一個月還是交不出一個最終刪減額，僅丟下一句「行政院核實辦理」就交差了事。

今年度總預算案於上月21日三讀，可拖了快一個月都遲遲未依法將審查報告送交總統、行政院。昨天（18日）立法院長韓國瑜針對此事召開朝野協商，但三黨未得共識，韓國瑜表示今天會在午後將審查報告送出立院，還要政院尊重立院決議，不宜提出覆議。可是上午傳出，送出的審查報告內容就是之前提案的表決結果，而審查結果也是三讀後宣讀的文字，就如同立法院公報的內容，依舊沒有具體的刪、凍數額。

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下午4點多，林俊憲透過臉書證實終於拿到正式送出的預算審查報告，「先講結論：什麼都沒改，一樣複製貼上、一樣沒有數字。跟我2月5號拿到的、國民黨聲稱的『草稿』做比較，唯一差別就是版面變比較乾淨，少了一些掃描痕跡，就這樣。從三讀完當天到現在，將近1個月，藍白還是交不出一個最終刪減額。」

他接著說：「拿去年的正常報告比較，去年總刪減額一清二楚，因為統刪主決議本應跟個別提案整合，給出最終刪減數字。但今年的報告好幾個數字，到底是刪939億？刪1136億？刪2076億？不知道，因為藍白算不出來，乾脆全寫，然後撂下一句『行政院核實辦理』就跑了。也不意外，重複刪減、單位寫錯、預算刪至負數、江啟臣搞不清楚狀況就三讀，算得出來才有鬼。然後後面決議內容，一樣沒有照格式表列、一樣拿提案單掃描複製貼上，甚至修改痕跡都還留著。」

最後林俊憲表示，「為什麼不整理？很簡單，因為有太多錯誤，複製貼上，比較不容易被抓出矛盾之處，不面對就不存在了。藍白承諾的超有感、超精確、絕對不是草稿的最終預算審查報告，就長這副德性。對於被砍下來印這些鬼東西的樹，我感到非常抱歉。」

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