民眾黨被評為「小藍」 黃國昌謝謝游盈隆老師：會找他請益

民眾黨主席黃國昌會說，會找機會向游盈隆老師請益，也將向各界專家與政治前輩請教，展開「請益之旅」。（記者劉信德攝）

2025/02/19 17:34

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲涉貪起訴，立委黃國昌接任黨魁，台灣民意基金會董事長游盈隆今天直言，一年前的民眾黨比較好，比較有自己的特色，沒有「小藍」的稱號問題。黃國昌回應，謝謝游老師的提議，他接下來會向各領域專家請教各式議題，展開「請益之旅」。至於民眾黨未來是否會與非國民黨以外在野合作，他則反問，現在除了民眾黨和國民黨外，還有其他在野黨嗎？

游盈隆分析，一年前的民眾黨比較好，比較有自己的特色，沒有小藍的稱號問題，如何再找回民眾黨本色，兼具理想性與自主性，是民眾黨主席黃國昌的艱鉅任務。對此，黃國昌說，謝謝游老師的提議、關心，近期他也會找機會向游盈隆老師請益。他進一步透露，接下來除了黨內人事布局外，也將針對各種要議題，找各界專家與政治前輩請教，展開他的「請益之旅」。

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黃國昌說，民眾黨從過去到現在一直都是有主體性的政黨，未來也不會改變，作為台灣第三勢力政黨的代表，會持續堅持拓展本土重要的進步價值。過去這一年民進黨刻意把民眾黨宣傳成是小藍政黨，這套大內宣、認知作戰非常成功，但大家應重新思考，現任考試院長周弘憲、賴總統提名的大法官被提名人劉靜怡，民眾黨都投下贊成票。

被問到民眾黨除了和國民黨合作，是否有機會與其他在野有合作空間？黃國昌反問，現在除了民眾黨和國民黨外，還有其他在野黨嗎？媒體進一步舉例，像親民黨、時代力量等政黨，黃國昌直言，任何願意站出來幫台灣人民實現「進步改革」法案的政黨，都不排斥合作，但若該政黨本身定位只是幫民進黨當側翼，就不知要為何合作。

有關主席指定中央人選是否已有指定？黃國昌說，指定中央委員跟另一個重中之重角色、國家治理學院主任，這些人他都必須要當面邀請，得到對方同意他才能公開說，這是對受邀者的尊重，所有徵詢都是在上週黨主席選完後才能處理，之後一定會跟大家報告。

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