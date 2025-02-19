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    加嚴選罷法明生效 柯建銘：明提暫時處分及釋憲

    立法院民進黨團總召柯建銘今在中常會後接受媒體聯訪。（記者陳昀攝）

    立法院民進黨團總召柯建銘今在中常會後接受媒體聯訪。（記者陳昀攝）

    2025/02/19 16:55

    〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德昨公布「公職人員選舉罷免法」修正條文，明天生效，未來罷免案提議人及連署人名冊應附身分證正反影本；據轉述，立法院民進黨團總召柯建銘今在中常會表示，民進黨團明天將提暫時處分跟釋憲；總預算案部分，柯建銘也說，覆議雖然一定會輸，但後續會提出暫時處分跟釋憲。

    據與會人士轉述，柯建銘在中常會報告批評，立法院長韓國瑜瞎扯說要朝野協商，結果是毀憲亂政，韓非常不中立，是中國國家主席習近平指派的院長、是罪魁禍首。柯並提及，立法院接下來要處理總預算，下週開始是行政院施政報告、3月初是委員會，立法院已經沒有寒假了，呼籲所有黨籍立委要團結，團結一定會贏。

    柯建銘在中常會後接受媒體訪問，被問及總預算時表示，總預算通過快一個月還沒有送出立法院，是史上最荒謬的時刻，韓國瑜不管送或不送都已經違憲，韓今天應該會將總預算及財劃法一起送出，總統勢必徵詢行政院是否有窒礙難行之處、行政院一定會提出覆議案。

    柯建銘表示，覆議案就照程序，雖然民進黨團人少一定輸，但還是要副署，「我們會提暫時處分跟釋憲」，程序就是這樣。

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