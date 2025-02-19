林佳龍會見葛來儀 感謝指出中國錯誤詮釋濫用2758號決議

外交部長林佳龍18日接見「德國馬歇爾基金會」印太計畫主任葛來儀（左）一行。（圖擷取自林佳龍臉書）

2025/02/19 14:07

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍昨（18）日在外交部接見「德國馬歇爾基金會」印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）一行。林佳龍笑說，他和葛來儀25年前就在華府見過面，兩人是舊識，此次見面讓他感覺到「儀」見如故，他也感謝葛來儀去年主導發布「聯大第2758號決議研究報告」，指出中國錯誤詮釋並濫用該決議。

林佳龍提到，去年德國馬歇爾基金會於在葛來儀的主導下，發布「聯大第2758號決議研究報告」，指出中國錯誤詮釋並濫用該決議，該報告獲得時任美國國務院亞太副助卿藍墨客（Mark Lambert）認同，使許多民主國家進一步認識到中國對聯大第2758號決議的扭曲。

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對此，林佳龍特別向葛來儀表達感謝，並指出其研究報告促使「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）通過「針對聯大第2758號決議之各國議會決議範本」，進一步推動澳洲、英國、荷蘭及捷克等國會，以及歐洲議會通過友台決議，為台灣反制中國法律戰提供莫大助益。

此外，葛來儀此次來訪邀請12位年輕學者同行，涵蓋國際政治、商業、AI、資通訊及公衛等專業領域。林佳龍表示，從學者們的熱烈發言中，可以感受到他們對台灣議題的關注與重視。

林佳龍也向與會學者分享，美國總統川普再度執政，在安全議題上延續印太戰略，台灣亦將負責任地增加國防投資，以確保台海和平穩定；在經濟方面，台灣期待深化與美國的經貿關係，並期盼台美能在「讓美國再次偉大」的路上成為夥伴。

林佳龍表示透過面對面的溝通，能精確地傳達我國外交政策及對國際情勢的看法，減少訊息多層次傳播的誤差，他也期待台灣年輕的外交官可以藉此跟美國年輕學者互動，讓台美的友誼代代相傳，持續深化雙邊關係。

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