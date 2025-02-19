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    北市議員陳怡君涉詐領助理費交保檢抗告 高院分案最快今裁定

    北市議員陳怡君涉詐領助理費獲交保，士檢不服提起抗告，高院今分案組成合議庭審理，最快今天做出裁定。（資料照）

    北市議員陳怡君涉詐領助理費獲交保，士檢不服提起抗告，高院今分案組成合議庭審理，最快今天做出裁定。（資料照）

    2025/02/19 11:35

    〔記者楊國文／台北報導〕民進黨籍台北市議員陳怡君被控以親友充當人頭助理，詐領助理費，涉犯貪污等，士林地檢署偵查後，以陳怡君及其服務處主任張惠霖均涉犯重罪、有勾串之虞，向法院聲請羈押禁見，張被裁准羈押禁見，但陳怡君獲100萬元交保，限制出境、出海8個月，士檢不服提起抗告；高等法院今上午收到抗告卷證，分案組成合議庭，審判長是庭長王屏夏、承審的受命法官是楊明佳、陪席法官潘怡華。

    知情法界指出，由於陳怡君前天即獲得交保在外，士檢雖決定抗告，但高院直到今天上午才收到抗告卷證受理此案，正加緊審理中，最快今做出裁定。

    北市議員陳怡君去年被檢舉，指她自2019年起，涉嫌利用胞弟陳衛德夫婦、張惠霖胞姊、前員工賀男等4名親友，輪流充當人頭助理，向議會不實申領助理費，初估5年內共詐領助理費約300多萬元。

    但陳怡君面對媒體詢問，否認詐領助理費，強調「懇請大家相信我的清白，我陳怡君不是這樣的人」。

    檢調蒐證後，懷疑陳怡君涉嫌重大，本月12日兵分13路，搜索陳怡君的議會辦公室、服務處等處，並將陳怡君等多人約談到案。

    檢方調查認為，由於相關證人、被告供述不一，且有人頭坦承未實際從事議員助理公務，認定陳怡君、張惠霖涉犯貪污治罪條例的利用職務機會詐取財物罪，罪嫌重大，且有勾串之虞，向士院聲押禁見。

    不過，士院僅裁定張惠霖羈押禁見，陳怡君則無羈押必要，裁定100萬交保，並限制出境、出海8個月，限制住居於戶地。士檢不服，向高等法院提起抗告。

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