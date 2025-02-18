總預算朝野協商未達共識 龔明鑫：誰刪的誰負責

行政院秘書長龔明鑫。（資料照）

2025/02/18 22:39

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院長韓國瑜召集朝野協商，但未達共識，立法院預計明天送出總預算。行政院秘書長龔明鑫今天接受本報專訪時強調，這次朝野協商有很多人做了很多努力，包括賴總統召集五院會商，行政院長卓榮泰也特別請立法院長韓國瑜幫忙，最後還是沒有共識，不過，行政院會窮盡一切可能，把窒礙難行之處獲得解決，卓揆會做通盤性考量。

龔明鑫指出，主計總處已盤點總預算12項窒礙難行之處，對於總刪減數，主計總處計算是1439億元，但在野黨認為是2076億元，中間落差636億餘元，立法院決議要讓行政院自行刪減，這不符憲法責任政治，「誰刪的，誰要負責」，而且立院要刪減也應指定對象、機關或事項。

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龔明鑫解釋，以主總計算的1439億元來看，分成兩個部分，一是行政院撥補台電1000億元，這對台電財務非常重要，若被刪減，台電無法永續經營。另外，439億元部分，包括監察院、行政院院本部或總統府等機關的業務費，被大量刪減幾乎無法執行業務，雖韓國瑜提到可動支預備金的方式，但這仍要經過立法院同意。

在總預算凍結的部分，龔明鑫指出，立院凍結數高達1381億元，過去2年平均僅140億元，雖然在野黨提到2006年也曾發生凍結數較高的情況，但當時提案僅約一、兩百項，解凍比較單純，「現在提案有上千個，不知道要如何排審」？

行政院發言人李慧芝表示，行政院一直期待立法院能重新審視總預算案窒礙難行之處，包括總預算案遭到大幅刪減凍結、刪減總數混亂、解凍程序與條件也過於嚴苛，導致行政院、監察院及許多部會施政窒礙難行等。

對於朝野協商未能達成共識，李慧芝指出，這代表無法解決各部會所遇到的困境，也無法回應社會希望立院理性協商以解決總預算爭議的期待，無法讓人民消除憂慮。

李慧芝說，為了讓政府能正常運作，行政院在收到總預算案之後，將研議合法合憲的救濟方式。政院也將持續透過各種方式持續努力，持續推動福國利民的政策，讓國家繼續穩定向前。

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