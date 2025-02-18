民眾黨點名綠委批「雙標」 不支持選罷法修嚴 高碩呈反擊了

民眾黨指出，蘇巧慧（左三）、李坤城等都對疑似罷免連署造假、幽靈連署提出質疑與批評，但為何不支持在野立委推動修法？（記者黃子暘攝，資料照）

2025/02/18 21:20

〔記者黃子暘／新北報導〕各地發起罷免藍委行動，藍營採「以罷制罷」反制，有綠營立委收到陳情，疑似有連署造假事件發生。民眾黨嘲諷民進黨雙標，質問為何不支持在野的「選舉罷免法」修法加嚴版本。民進黨新北市黨部執行長高碩呈表示，罷免被抓到相關人士疑似作弊，卻檢討受害者，就像指責遭竊民眾住家為何不裝鐵窗。

民眾黨指出，蘇巧慧、李坤城等都對疑似罷免連署造假、幽靈連署提出質疑與批評，但為何不支持在野立委推動修法，使罷免應附身分證影本、增加偽造連署罰則？民進黨對於罷免雙標非首次，時任高雄市長韓國瑜罷免案時，民進黨說「罷免是民主機制的一部分」，鼓勵投票、動員黨員宣傳，時任立委陳柏惟罷免案時，民進黨卻說罷免是惡意政治鬥爭、制度被濫用，態度形同「罷免別黨都是光復，自己被罷免就是報復」，此等踐踏民主的行為人民看得很清楚。

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高碩呈反擊表示，國民黨青年黨工被抓到疑似作弊，國民黨竟不是反省道歉加徹查，反而讓民眾黨來護航，「這行為就像民眾家中遭竊，鄰居不幫忙一起抓賊，反而還責怪當事人為何不加裝鐵窗，簡直莫名其妙」。

高碩呈說，公民團體花了幾個月的時間，頂著寒風細雨在街頭努力蒐集連署書，相較國民黨人士擺攤收件門可羅雀，卻仍能在數日內收到千份連署書；他批評，藍白聯手進行「惡罷」，連署過程為衝份數疑似運用違法手段，民進黨新北市黨部和黨公職會和人民同在對抗惡罷。

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