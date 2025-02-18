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    罷免連署頻傳遭查水表 內政部：不得透過電話、面訪查對身分

    大罷免風潮在全台遍地開花。（資料照）

    大罷免風潮在全台遍地開花。（資料照）

    2025/02/18 21:13

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕大罷免風潮席捲全台，但各地也傳出罷免連署人遭查水表，對此，內政部強調，「辦理罷免案，公務人員應堅守行政中立！」也重申選委會不得透過電話或面訪，來進行當事人的身分查對。

    為了讓全國各地的罷免案提議，與連署查對作業一致，並避免因為各地做法不同而引發爭議，內政部今（18）日於臉書粉專表示，「辦理相關作業時，務必嚴守行政中立，確保程序公正」、「提議人與連署人名冊應妥善保管，不得攜帶外出，以免違法受罰」。

    內政部也表示，在罷免案的提議與連署過程中，各地選委會與戶政機關，各有查對的作業分工。身分查對的部分，地方選舉委員會要請戶政機關，依據戶籍的登記資料，來確認提議人、連署人，是否為該選舉區的選舉人，並核對資料是否正確。

    若要確認提議人或連署人的簽名、蓋章，是否有被他人冒用，或有其他偽造的情形，須由主辦選舉委員會的專職人員審查。此外，如果名冊中有疑似偽造的情況，選委會將寄發「查詢單」，給當事人進行確認。同時，為了確保程序的公正性，這類查詢不得透過電話或面訪等方式替代。

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