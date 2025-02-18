轟「卑劣無恥沒有底線」！ 曹興誠正式提告謝寒冰求償1億元

前聯電董事長曹興誠今日正式提告名嘴謝寒冰，他發文痛批「謝某的卑劣無恥沒有底線，決定提出偽造影音、破壞名譽的刑事、民事訴訟，並請求賠償新台幣1億元」。 （圖擷取自網路直播）

2025/02/18 16:37

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前聯電董事長、罷免國民黨立委徐巧芯領銜人曹興誠，昨遭名嘴謝寒冰爆料指控在中國有小三，並散布多張疑似AI合成私密照。曹興誠今日發文痛批，「謝某的卑劣無恥沒有底線，決定提出偽造影音、破壞名譽的刑事、民事訴訟，並請求賠償新台幣1億元」。

「正式狀告謝寒冰！」曹興誠表示，他出錢邀請了知名的Helifax國際安全研討會，2月20、21日在台北舉行一場會議，希望促使國際廣泛了解台灣的處境，爭取世界對台灣的支持。為了準備在會中演講，昨天沒有時間仔細了解謝寒冰幹了什麼事。

請繼續往下閱讀...

曹興誠指出，今天得出空來，仔細了解了一下，覺得謝某的卑劣無恥沒有底線，決定提出偽造影音、破壞本人名譽的刑事、民事訴訟，並請求賠償新台幣1億元。取得賠償後，將捐助罷免活動。

曹興誠提及，此事已經進入司法程序，請大家靜觀司法判決。如果大家繼續談論這個事件，會轉移了對罷免的焦點，這正是謝寒冰和他的中共主子希望達到的目的，所以大家不要上當。

曹興誠痛批，「謝寒冰、蔡歪元這些人，都是中共最喜愛的投共名嘴，現在對我抹黑抹黃，是看見罷免聲勢強大，想來破壞罷免領銜人的聲譽，分裂罷免陣營的團結」。這種下流動作，只會激起公憤，讓罷免的力量更加壯大。

曹興誠說明，他這兩三年資助不少錢，協助多位學者律師從事司法改革。在分析問題的時候可以發現，現在一個檢察官一年需要偵辦的案子接近1000個。這個數字讓其了解，司法部門人力嚴重不足，我們也提出了改善的建議。

他強調，在這個問題沒有解決之前，為了避免增加司法負擔，他對蔡歪元、徐巧芯的謾罵誹謗都儘量忍耐，沒有提告。不過謝寒冰做的事情，實在太過卑鄙、惡性重大，只好訴諸司法討個公道。希望承辦的檢察官、法官對他不得已的提告，多多包涵。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法