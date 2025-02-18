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    只准老公打牌、不准王必勝下班玩音樂 徐巧芯挨批雙標

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤（右）、書記長陳培瑜（左）今舉行輿情回應記者會。（記者謝君臨攝）

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤（右）、書記長陳培瑜（左）今舉行輿情回應記者會。（記者謝君臨攝）

    2025/02/18 12:16

    〔記者謝君臨／台北報導〕名嘴溫朗東爆料國民黨立委徐巧芯老公、台中市研考會主委劉彥澧疑似翹班打「德州撲克」，劉彥澧澄清當天有請假，且只計分，未涉金錢賭博。立法院民進黨團書記長陳培瑜認為最該出面說明的是台中市政府，她也批評，徐巧芯過去指控時任衛福部次長王必勝「下班玩音樂」有問題，難道「只准老公上班時間請假打牌，如此雙標」？

    陳培瑜今天上午在民進黨團輿情回應記者會中，針對劉彥澧被質疑翹班打德州撲克指出，有幾個問題要請台中市府說明，首先，大部分國人對於德州撲克的相關理解仍非常模糊，劉彥澧身為公務員，在上班時間自稱請假去打牌，有無適當性？市府應出面說明，這也確實造成國人對於德州撲克原本的不理解而今更加模糊。

    陳培瑜指出，市府說明也應說明，研考會主委負責協助市府政策研究和推動工作，是以推廣大使身分參加德州撲克競技活動體驗？不得不用上班時間請假？或是台中市政府府認為劉彥澧身為一級主管上班時間請假去沒問題？

    她說，劉彥澧的身分特別，身為民代配偶在做任何事都要非常謹慎小心，且又是公務員，擁有雙重身分，這樣的身分是否有為他帶來特殊待遇？甚至在相關場合有無可能有一些爭議事情正在發生，他卻不自知。

    「我們絕對無意要為德州撲克帶來污名化的標籤。」陳培瑜呼籲，在體育署相關法規認定下，德州撲克是合法競技項目，但劉彥澧的行為可能會讓人在不了解這個活動、競賽項目下對德州撲克貼上污名化標籤，非常可惜。

    她也提醒，之前有3位職棒球員出入德州撲克場所，雖認定未違法，但因觀感問題，球團仍懲處，中職會長蔡其昌也說「不是工具問題，是場合及對象」，劉彥澧身為公務員，不應更嚴格看待此事？台中市政府才最需要回應，請市府說明，是否因為劉彥澧是一級主管才有特殊待遇？一般職員是否可比照請假打牌？

    陳培瑜也開酸，去年4月徐巧芯點名王必勝「下班時間玩音樂」有問題，她就問：難道妳只准老公上班時間請假打牌，不准台灣行政官員在下班時間、個人休息時間從事正當娛樂玩音樂嗎？如此雙標的民代，如何為民意負責？

    民進黨團幹事長吳思瑤說，徐巧芯一向最大砲、最愛「連連看」、最愛指責別人，恐怕因大罷免浪潮不得不低調、收斂，徐巧芯聲明有3個重點，讓老公自己承擔、承認這恐怕觀感不佳、要求老公作為公職要好好反省；由此可見，正因罷免讓徐巧芯懂得收斂。至於此事是否涉及不法，中市府應徹查。

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