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    曹興誠陷風波 藍營向調查局提出檢舉

    國民黨智庫副執行長凌濤。（資料照）

    國民黨智庫副執行長凌濤。（資料照）

    2025/02/18 10:44

    〔記者施曉光／台北報導〕聯電創辦人曹興誠昨天被名嘴爆料疑與一名中國籍女子過從甚密，網路上也流出疑似照片，國民黨智庫副執行長凌濤今日指出，由於照片過於逼真，他立即向法務部調查局檢舉，並呼籲政府介入查明、認證照片是否為AI合成，以防範中共透過女子接近曹興誠，進而引發國安危機。

    凌濤表示，前民進黨立委羅致政、趙天麟過去都曾在立法院國防外交委員會任職，卻分別涉及影音與中國籍女子，引發外界對特務滲透的疑慮。而曹興誠與綠營高層關係匪淺，若遭滲透，恐對國安構成嚴重威脅。

    凌濤說，昨晚曹興誠急忙發聲明，強調「針對有人散播那些聲稱與我有關的親密不雅照片，這些都是合成的。我確定會對散播者提告求償。」但值得注意的是，曹先前曾表示會讓該女子「以後在中國無處容身」，此番話形同間接承認該女子的存在，幾乎已是確定事實。

    凌濤強調，曹興誠確實比其他人更需要出面說清楚，也更值得國安單位深入調查，畢竟曹曾一度放棄中華民國國籍，甚至曾站在中共立場，指責國民黨可能觸及「反分裂國家法」，這些言行與中共立場緊密契合，已引發違反「反滲透法」第5條的疑慮，「他是否可能是臥底？這必須由法務部調查局一併深入調查。」凌濤呼籲調查局收到案件後，應明確對外公布鑑定結果的時間，而且此事涉及國家安全，調查結果不得再次被隱匿！

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