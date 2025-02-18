曹興誠AI照與徐巧芯老公翹班打牌誰真？ 葉耀元：用膝蓋想也知道

曹興誠昨遭名嘴謝寒冰爆料，稱曹過去在中國有小三，還被PO出疑似外流的私密照（上圖），溫朗東曝光徐巧芯丈夫劉彥澧（下圖）在上班時間去打德州撲克的照片。（圖擷取自溫朗東臉書、網路直播 本報合成）

2025/02/18 10:34

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免藍委徐巧芯領銜人、前聯電董事長曹興誠昨遭名嘴謝寒冰爆料，稱曹過去在中國有小三，還被PO出疑似外流的私密照，曹興誠駁斥照片都是合成的，確定會對散播者提告求償。對此美國聖湯瑪斯大學教授葉耀元表示，非公職人員高機率合成桃色照片，以及一張公職人員上班時間去打德州撲克的照片，哪邊才真的有問題，應該用膝蓋思考一下就知道吧。

罷免藍委徐巧芯領銜人、前聯電董事長曹興誠昨遭名嘴謝寒冰爆料，稱曹過去在中國有小三，還被PO出疑似外流的私密照，曹興誠昨天晚間發布聲明表示，針對有人散播聲稱與他有關的親密不雅照片，都是合成的，他會對散播者提告求償。

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名嘴溫朗東昨晚在臉書貼文爆料徐巧芯在台中市擔任研考會主委的丈夫劉彥澧，竟疑有上班日去打德州撲克，酸他「管別人老公之前，要不要先管管枕邊人」；劉彥澧今早發表聲明，強調是參加合法的百萬德州撲克競技錦標賽，只計分未涉金錢賭博，參賽有依規請假。

葉耀元透過臉書粉專「葉教授的國際事務學院」PO文表示，昨天有兩張在網路上引發討論的照片，一張是某非公職人員的桃色照片（照片是合成的機會有八成七高），以及一張公職人員上班時間去打德州撲克的照片（看不出什麼合成的感覺）。哪邊才真的有問題，應該用膝蓋思考一下就知道吧！

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