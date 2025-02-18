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    曹興誠爆不雅照 蕭旭岑：趁此反思其主張對台灣是利或弊

    馬英九基金會執行長蕭旭岑。（資料照）

    馬英九基金會執行長蕭旭岑。（資料照）

    2025/02/18 09:07

    〔記者施曉光／台北報導〕針對聯電創辦人曹興誠被名嘴爆料疑與一名中國籍女子過從甚密，馬英九基金會執行長蕭旭岑今日上午接受廣播節目訪問嘲諷，這個事件是一個契機，他奉勸大家從「曹董的下半身」開始，反思曹興誠的主張究竟對台灣是利或弊！

    蕭旭岑並批評曹興誠過去「變來變去」，一下支持兩岸統一，一下變成台獨急先峰，移民新加坡後，又回來台灣，「這種人不管再有錢，大家都不要相信」，他還說，白天抗中，晚上「親中」這樣的戲碼，也在民進黨層出不窮。

    蕭旭岑表示，從曹興誠昨晚聲明擔心該名中國女子會受影響，代表兩人交情深厚，但他對曹興誠的下半身沒有興趣，對於曹的上半身，他很有意見，因為當一個人變來變去、轉性，拿巨額的財富搞台獨時，就連許多綠營的朋友都告訴他，不太相信曹興誠，他建議大家藉由這次事件檢視曹興誠，而且當年曹興誠違悖政府政策，前往中國設廠，過幾年後又變成獨派的急先鋒，這樣的人可性度就要大打折扣，「這樣的人講話根本就不用信」，如果大家相信，不是無知，就是甘於被騙。

    蕭旭岑還說，大家在台灣理念不同、黨派不同都沒有關係，青鳥、黑熊上街他也沒有意見，但一些「來路不明的人」或像曹興誠這種「變來變去的人」，到處煽動大家的情緒、挑釁中共的人，民眾就應該嚴格檢視，他認為，曹興誠被爆料事件是一個契機，大家可以從「曹董的下半身」開始反思，曹興誠的主張究竟對台灣是利或弊！

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