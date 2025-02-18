曹興誠遭抹黃 翁達瑞批掩護藍委胡作非為 四叉貓揭大批網軍留言

翁達瑞（圖左）對此發文質疑，藍營媒體使出低劣手段，企圖透過人格謀殺減損曹興誠（圖右）的聲望，目的在掩護徐巧芯等人的胡作非為。他為此呼籲外界應該「更積極參與大罷免」。（圖擷自臉書）

2025/02/18 08:16

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免藍委徐巧芯領銜人、前聯電董事長曹興誠昨被親藍名嘴謝寒冰爆料稱，2015年在中國發生婚外情，並公開多張與小三的私密照，引發外界熱議。旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）對此發文質疑，藍營媒體使出低劣手段，企圖透過人格謀殺減損曹的聲望，目的在掩護徐巧芯等人的胡作非為。他為此呼籲外界應該「更積極參與大罷免」。網紅四叉貓也發文指出，在謝寒冰的發文底下出現大量新創帳號留言，且內容很單調重複，讓他質疑是有網軍想炎上此議題。

曹興誠昨遭名嘴謝寒冰爆料，稱曹過去在中國有小三，還被PO出疑似外流的私密照，對此曹興誠發聲明強調，「針對有人散播那些聲稱與我有關的親密不雅照片，都是合成的。我確定會對散播者提告求償」。

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翁達瑞在臉書發文呼籲「力挺曹興誠」，並指曹興誠積極投入大罷免，捍衛台灣的民主，而且聲勢日漸浩大。首當其衝的就是背叛民意的藍營立委。未料藍營媒體使出低劣手段，爆料所謂的不雅照，企圖透過人格謀殺減損曹興誠的聲望，間接打壓大罷免的聲勢。

翁達瑞質疑，親藍媒體攻擊曹興誠的人格，目的在掩護徐巧芯等人的胡作非為。他也強調「曹興誠站出來支持大罷免，既不為名，也不為利，純粹就是關心台灣的未來。關心台灣未來的人不應該遭受如此對待！」

翁達瑞也指出，如果藍營的企圖得逞，以後不會再有人站出來挺台灣的民主，因為人格會遭到無情的攻擊。若正直的人不願站出來挺台灣民主，政壇就會鼠輩橫行，最終受害的是全體人民。

翁達瑞呼籲，曹興誠因為挺台灣的民主而受到攻擊，所有台灣人都有責任站出來力挺他。並指「力挺曹興誠最有效、最適當的方法，就是更積極參與大罷免，破除親藍媒體的詭計」。在發文底下作家顏擇雅也留言諷刺「蔣萬安爸爸就是小三生的，然後這個爸爸也有小三」，翁達瑞也回應「永遠雙標的一群人」。

四叉貓也發文指出，「謝寒冰發文爆料曹興誠八卦，有趣的是謝寒冰該篇文章底下留言，不是新創帳號，就是外國美女帳號，再不然就是新創的外國美女帳號，而且留言內容很單調重複，我推測某個陣營出動網軍，想要炎上這個議題......」。

網紅四叉貓也發文指出，在謝寒冰的發文底下出現大量新創帳號留言，且內容很單調重複，讓他質疑是有網軍想炎上此議題。（圖擷自threads）

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