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    「罷免涂權吉」4固定站點同步啟動 備戰第2階段連署

    桃園市罷免藍委涂權吉的4個固定站點同步啟動，備戰第2階段連署。（記者李容萍攝）

    桃園市罷免藍委涂權吉的4個固定站點同步啟動，備戰第2階段連署。（記者李容萍攝）

    2025/02/17 22:44

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市「光復桃園，六區全罷」聯合罷免團隊，本月3日到中央選舉委員會送逾2.4萬份連署書後，署名「全力一擊．罷免涂權吉」團隊近日在第2選區罷免立委涂權吉行動也邁向新的里程碑，宣布開出4個固定連署站點，為即將展開的第2階段連署做好準備，讓支持者能夠更便利地參與行動。

    「全力一擊．罷免涂權吉」團隊發言人Rick表示，回顧團隊自 今年1月11、12日起，在楊梅頭重溪柚子公園、大園橫山書法公園與楊梅新梅兒童公園，第一次展開連署行動，積極收集第1階段罷免提議書。經過3星期多的努力，本月3日將4096份提議書送達中選會。之後，團隊腳步並未停歇，持續收集補件，同時為第2階段的5萬份連署書目標儲備能量。

    Rick說，這4個站點包括埔心四維站（週一至週日上午10點至晚上8點，楊梅區四維路246號）、 中壢過嶺站（2、3選區聯合駐點，週一至週日上午11點至晚上9點，中壢區民族路六段628號）、楊梅新農站（週一至週五下午2點至5點，楊梅區新農街134號，以及 楊梅新榮站（20日起的週一至週日，楊梅區新榮路139號），皆提供現場志工服務，確保民眾能正確填寫文件，並透過「第2階段連署通知意向書」的方式，提前登記支持者名單，以便在正式開跑後迅速完成連署。

    桃園市罷免藍委涂權吉的4個固定站點同步啟動，備戰第2階段連署。（記者李容萍攝）

    桃園市罷免藍委涂權吉的4個固定站點同步啟動，備戰第2階段連署。（記者李容萍攝）

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