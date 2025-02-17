為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    因應大罷免浪潮 內政部邀地方選委會開會重申行政中立

    內政部與中央選舉委員會今日邀集各地方選舉委員會等單位，召開「公職人員罷免案提議及連署之查對作業聯繫會議」，重申公務人員應堅守行政中立，以免觸法。（內政部提供）

    內政部與中央選舉委員會今日邀集各地方選舉委員會等單位，召開「公職人員罷免案提議及連署之查對作業聯繫會議」，重申公務人員應堅守行政中立，以免觸法。（內政部提供）

    2025/02/17 16:51

    〔記者林哲遠／台北報導〕為因應近日全台大罷免浪潮，內政部與中央選舉委員會今（17）日邀集原住民族委員會、各地方政府民政局處、及各地方選舉委員會召開「公職人員罷免案提議及連署之查對作業聯繫會議」，重申公務人員應堅守行政中立，以免觸法。

    內政部指出，按公職人員罷免案提議連署、查對作業辦法已有明確規定，各級選委會與戶政機關之查對作業分工，有關提議人或連署人是否為原選舉區選舉人、提議人或連署人之資料正確性，是由地方選舉委員會函請戶政機關依據戶籍登記資料進行查對。

    內政部續指，至於提議人及連署人資料是否有遭他人代替簽名、蓋章或其他偽造等事項，是由主辦選舉委員會專職人員辦理，並非由戶政機關人員進行查對；如名冊有疑似偽造情事，則由選舉委員會寄送查詢單向當事人查詢，並不得以電話查詢，更不得以面訪等各式方式予以替代。

    為確保各罷免案提議及連署查對作業之一致性，避免各直轄市、縣（市）作法有所差異，引發不必要的紛爭。內政部提醒，公務人員辦理罷免案提議及連署查對作業時，務必嚴守行政中立，妥善保管提議人及連署人名冊，不得攜帶外出，以免觸犯其他刑事法令；並呼籲主辦選舉委員會於進行查對作業前，應確實辦理查對作業工作人員講習，以順利完成名冊查對工作。

    內政部強調，依照「公職選罷法第45條」規定，各級選舉委員會之委員、監察人員、職員、鄉（鎮、市、區）公所辦理選舉事務人員，於收到罷免案提議後，依法都不可有為罷免案支持或反對的宣傳行為，違反者，將依該法第110條規定處新台幣10萬元以上100萬元以下罰鍰，請各級地方政府及選舉委員會同仁，務必再次提醒公務人員注意，以免觸法受罰。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播