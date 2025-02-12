傅崐萁協助近40藍委競選小物 溫朗東：都來自花蓮這公司……

傅崐萁去年曾被爆，提供指甲刀修容組、帽子、環保提袋等競選小物，給全台近40位藍營及無黨籍立委候選人，名嘴溫朗東發文指出，負責產出競選小物的是位於花蓮的「戰天下」，並質疑，「這些禮品哪裡來的？中國來的嗎？為什麼有些藍委收到了不敢用？」（資料照）

2025/02/12 09:27

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁去年初曾被媒體爆料，提供全台近40位藍營及無黨籍立委候選人指甲刀修容組、帽子、環保提袋等競選小物，當時被解讀為是要為立法院長、副院長選舉提前蓄積量能。名嘴溫朗東發文指出，近日追查國民黨立委李彥秀政治獻金時意外發現，負責出品競選小物的是花蓮縣「戰天下」公司，且多名藍委的宣傳支出也都提到「戰天下」，質疑「這些禮品哪裡來的？中國來的嗎？為什麼有些藍委收到了不敢用」？

溫朗東在臉書發文指出，他調查李彥秀的過程中，意外搞懂了傅崐萁協助藍委「購買修容組」的手法。他表示，去年初傅崐萁被媒體掌握「以『好禮3選2』的模式，找到指甲刀修容組、帽子、環保提袋等競選小物，給全台近40位藍營及無黨籍立委候選人選擇，不論候選人選哪二種，傅都以各1萬份起跳協助談價錢」。

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他指出，追查李彥秀政治獻金時，發現一筆花蓮「戰天下有限公司」的支出，台北「港湖選舉怎麼跑去找花蓮的公司幫忙？一查之下，發現戰天下公司在去年選舉中，是藍委愛用的廠商」。

溫朗東表示，桃園市國民黨立委呂玉玲被民進黨競選對手劉仁照檢舉贈送修容組賄選，呂玉玲當時出示單據金額28萬7300元，跟政治獻金付給戰天下的金額一樣。（1萬份，每份28.7元，規避30元的賄選門檻。）於是我們就知道負責產出競選小物的，就是這家戰天下公司。

溫朗東也提到，有趣的是，「戰天下」的負責人名叫蘇意舜，跟2012年因違法經營民宿被彈劾的「花蓮縣政府觀光處處長蘇意舜（傅崐萁縣長任內）」同名同姓。至於該公司則是成立在2022年10月11日。

溫朗東質疑，如果這家公司是為了幫傅崐萁發送禮品、收買藍委而成立的，那要問的是，這些禮品哪裡來的？中國來的嗎？有沒有花錢買？有沒有免費贈送給藍委？為什麼有些藍委收到了不敢用？

傅崐萁去年曾被爆，提供指甲刀修容組、帽子、環保提袋等競選小物，給全台近40位藍營及無黨籍立委候選人，名嘴溫朗東發文指出，負責產出競選小物的是位於花蓮的「戰天下」，並質疑，「這些禮品哪裡來的？中國來的嗎？為什麼有些藍委收到了不敢用？」（圖擷自臉書）

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