傅崐萁「助藍委團購」競選小物皆出自「戰天下」 負責人蘇意舜：做點選舉小生意

電視評論員溫朗東爆料，負責出品競選小物的是花蓮縣「戰天下」公司，且多名藍委的宣傳支出也都提到「戰天下有限公司」。（記者王錦義攝）

2025/02/12 14:47

〔記者王錦義／花蓮報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁去年初曾被媒體爆料，提供全台近40名藍營及無黨籍立委候選人指甲刀修容組、帽子、環保提袋等競選小物，電視評論員溫朗東爆料，負責出品競選小物的是花蓮縣「戰天下」公司，多名藍委的宣傳支出也都提到「戰天下」，負責人蘇意舜過去是傅崐萁縣長任內的觀光處長；對此，蘇意舜今天面對記者查證時表示是朋友幫忙牽線在選舉時做點小生意，不是傅總召，花蓮經濟不好，選舉期間讓花蓮人有點飯吃，做合法生意賺點小錢就被講東講西，名嘴所說內容都是憑空想像。

蘇意舜說，她從處長卸任後就回到觀光旅遊本業，除此之外還有做長照、出租車、太陽能、禮贈品小物批發等多元的生意，疫情那幾年經濟不好，「讓花蓮人有點飯吃」，競選期間一定有些生意可做，就拜託朋友牽線介紹，若有機會幫忙服務可以找她，幫忙團購競選小物批發，公司做很多不同的工作，聽到名嘴這樣爆料有點傻眼，她就是真的在做生意。

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溫朗東在臉書發文指出，他調查李彥秀的過程中，意外搞懂了傅崐萁協助藍委「購買修容組」的手法。他貼文說，去年初傅崐萁被媒體掌握「以『好禮3選2』的模式，找到指甲刀修容組、帽子、環保提袋等競選小物，給全台近40位藍營及無黨籍立委候選人選擇，不論候選人選哪二種，傅都以各1萬份起跳協助談價錢」。

溫朗東貼文指出，追查李彥秀政治獻金時，發現一筆花蓮「戰天下有限公司」的支出，台北「港湖選舉怎麼跑去找花蓮的公司幫忙？一查之下，發現戰天下公司在去年選舉中，是藍委愛用的廠商」。

溫朗東說，桃園市國民黨立委呂玉玲被民進黨競選對手劉仁照檢舉贈送修容組賄選，呂玉玲當時出示單據金額28萬7300元，跟政治獻金付給戰天下的金額一樣。（1萬份，每份28.7元，規避30元的賄選門檻。）於是就知道負責產出競選小物的，就是這家戰天下公司。

溫朗東也提到，有趣的是，「戰天下」的負責人名叫蘇意舜，是傅崐萁縣長任內花蓮縣政府觀光處處長，該公司2022年10月11日成立；他質疑，如果這家公司是為了幫傅崐萁發送禮品、收買藍委而成立的，那要問的是，這些禮品哪裡來的？中國來的嗎？有沒有花錢買？有沒有免費贈送給藍委？為什麼有些藍委收到了不敢用？

電視評論員溫朗東爆料，負責出品競選小物的是花蓮縣「戰天下」公司。（記者王錦義攝）

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