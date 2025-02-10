賴總統邀五院會商國政 蔣萬安：盼中央傾聽民意、以民生優先

台北市長蔣萬安今天下午出席台北好購獎勵機制「採購新創開拓獎」頒獎暨交流茶會。（記者蔡思培攝）

2025/02/10 15:09

〔記者蔡思培／台北報導〕為解決朝野僵局，總統賴清德今天邀五院院長會商國政，不過5人中僅有立法院長韓國瑜為國民黨籍，也引來關注。台北市長蔣萬安今表示，衷心希望賴總統、中央政府能傾聽民意，更貼近基層民眾，以民生為優先，希望真正推出福國利民的法案與政策。

蔣萬安今天下午出席台北好購獎勵機制「採購新創開拓獎」頒獎暨交流茶會，會前被問起賴清德邀五院院長會商一事。蔣萬安表示，相信民眾期待的是民生法案，以台北市而言，希望孩子可以喝到鮮奶、長得更高更壯，希望中央政府維持這樣的政策，地方政府已克服各項執行困難，經費到位就會讓孩子喝到鮮奶，這樣的民生法案希望中央與地方一起合作。

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媒體也關心，近來除上海團來台參加台北燈節遇阻，福建、上海的踩線團也被陸委會以小兩會先談為優先卡關。蔣萬安認為，這次台北燈節上海訪問團無法如期前來，打破了多年的慣例，他感到非常遺憾。他也指，去年雙城論壇所爭取到得來不易的好消息，社會各界都有高度的期待，相大家也都不樂見持續被卡關。

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