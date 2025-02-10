美國房產10多間？ 李彥秀斥抹黑：只有先生與孩子自住一間

國民黨立委李彥秀。（圖由CNEWS匯流新聞網提供）

2025/02/10 15:03

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨立委李彥秀近日捲入美國房產爭議，對於外傳美國房產多達10多間，李彥秀澄清，她在美國讀書時，和許多大學生一樣，不斷更換住所，剛開始可能借住親朋好友家、合租，後來與每學期或每兩、三學期搬一次家，這是很正常的狀況。她表示，目前只有一間是先生侯冠群與未成年女兒自住，對於這次的綠營爆料感到非常遺憾，「這恐怕就是最大的抹黑」。

李彥秀說明，自己當時一個女孩子在國外不斷搬家，父親認為頻繁更換室友不太方便，因此當她進入爾灣就讀後，父親基於疼愛，買了一間房子。當時她的身分是學生，而父親後來突然中風，她研究所還沒讀完便回台灣。父親在她第一任市議員任期未滿時過世，兩年後，家人覺得她不會再回美國，因此23年前就把父親買的那間房子賣掉，房產也不存在。

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李彥秀坦承，當時回台灣時，因許多事情由家人處理，那間房子出售後，第一屆擔任市議員時並未登記申報，這是她的疏失，但後來已補辦該有的程序並接受行政罰款。她強調，這已是23年前的事情。

至於2016年的房產，李彥秀表示，當時與侯冠群經過討論後，在爾灣購置房產，主要考量未來自己的工作與政治環境，希望給孩子一個不受影響的成長環境。因此，與先生商量後，決定讓先生、孩子赴美，而這間爾灣的房產一直都有申報。

李彥秀提到，2020年落選那一年，她身體狀況不佳，花了很多時間看醫生，曾施打標靶藥物，甚至在美國接受新進療法，也動手術，最嚴重時視力僅剩0.3，幾乎無法看見。她的自體免疫系統不斷攻擊身體各個器官，台灣醫生建議她試試美國的新藥，最終經歷了數次大手術。

李彥秀說，當時朋友提醒應該進行財產規劃，以防萬一，因此她決定進行生前財產信託，並購買富勒頓的一間公寓，作為未來孩子在美國生活的保障。她強調，在美國財產的處理相對複雜，若所有權人去世，需要經法院與律師處理，因此生前信託是一種普遍的安排。

李彥秀進一步說明，當時購買富勒頓的公寓後，將其納入生前規劃，該房產一直有出租。後來在選上議員、立委之後，她決定處理這間房產，因此去年已將其出售。她強調，自己目前在美國的房產，就只有先生與孩子自住的那一間。

李彥秀也提到，這段期間，她與家人的隱私遭受侵害，包括有人在美國拍攝她先生與孩子住所的照片，甚至公布車號，讓她相當難過。她表示，讓孩子赴美就是希望他們能夠免於受到自己工作的影響，沒想到還是遭到波及。「我就一個女兒，很捨不得女兒離開我，但也希望她的成長環境不要受我工作環境影響，沒想到還是受影響了」。

李彥秀強調，自己的房產都誠實申報，若有申報錯誤也已經更正，該接受行政處罰的部分也已完成；但對於近來的抹黑與造謠，尤其是有人誤導稱自己有10多間房產，這樣的做法已超越公眾議題討論的範疇，自己能接受社會公評，但希望討論能夠基於事實，而非不實的指控。

李彥秀認為，台灣社會應該改變這種「擠牙膏式」的造謠與抹黑手法，因此她已於2月7日正式提出告訴，對於相關的不實指控，她將持續蒐集證據，提供給檢察官。

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